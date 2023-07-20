Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Özen, Ödemiş'te yayla çileği hasadına katıldı

Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, İzmir'in Ödemiş ilçesinde yayla çileği hasadına katıldı. Özen, bölgedeki çilek üretimi ve ihracatı hakkında bilgi aldı ve çiftçilere destek sözü verdi.

Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, İzmir'in Ödemiş ilçesinde yayla çileği hasadına katıldı.

Bıçakçı Mahallesi Ovacık Yaylası'ndaki üretici Ali Görgeç'in tarlasında işçilerle sohbet eden Özen, bölgedeki durum hakkında bilgi aldı.

Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yetiştirilen çileklerin yüzde 60-70'inin ihraç edildiğini belirtti. Özen, yayla çileğinin tanıtılmasına destek vereceklerini de ifade etti.

Üretici Ali Görgeç ise ürettikleri organik çilek için coğrafi işaret almak istediklerini belirterek Özen'den bu konuda destek istedi.