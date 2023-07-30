Tarım ve Orman Bakanlığından Zeytin Hırsızlığına Suç Duyurusu

BAKANLIKTAN SUÇ DUYURUSU

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, bir kişinin zeytin tankının içine girerek zeytinleri sepetlediğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü ile ilgili işletmeye gerekli idari yaptırımların uygulandığı ve görüntülerdeki kişi hakkında Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı. Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: "Manisa'da salamura zeytinin insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntüler üzerine Bakanlığımızca inceleme başlatılmıştır. Görüntünün çekildiği tespit edilen işletmede, Akhisar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz Gıda Kontrol Görevlilerince 29 Temmuz 2023 tarihinde resmi kontroller gerçekleştirilmiştir. İşletmenin insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilmiş ve faaliyetten menedilmiştir. 5996 Sayılı Kanun kapsamında insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilen işletme ve ürünlere yönelik gerekli idari yaptırımlar uygulanmıştır. Ayrıca bilgi işletme ve sosyal medyadaki görüntüye konu olan işletmenin çalışanı kişi hakkında Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

Barış TAŞKIRAN/ ANKARA,