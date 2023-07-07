Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin sucul biyoçeşitliliğini korumak için 'kırmızı liste' oluşturacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin zengin sucul biyoçeşitliliğini korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla 'kırmızı liste' oluşturacak. Bu liste, balıkların dağılımları, tehdit altında olup olmadıkları ve biyoçeşitlilik üzerindeki baskıları değerlendirecek. Ayrıca, yabancı türlerin göçleri ve istilacı balık türleriyle ilgili veriler de toplanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, dünyada zengin bir sucul biyoçeşitliliğe sahip Türkiye'nin bu değerlerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için "kırmızı liste" oluşturacak, gereken tedbirleri devreye alacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünde düzenlenen çalıştayda, tatlı su ve deniz balıklarının tür çeşitliliğinin devamının sağlanmasına yönelik yürütülecek çalışmalar masaya yatırıldı.

Çalıştayda, Bakanlık yetkililerinin yanı sıra üniversitelerden konusunda uzman araştırmacılar ile bilim insanları, Türkiye'nin tatlı su ve deniz balıklarının "Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Liste" değerlendirmesini yapmak üzere bir araya geldi.

Bu değerlendirmeler çerçevesinde balıkların Türkiye'deki dağılımları, nesillerinin devamıyla ilgili tehdit ve/veya tehlike altında olup olmadıkları belirlenecek, türlerin biyoçeşitliliği üzerindeki baskılar ele alınacak.

Proje kapsamında, gerek denizlerde gerekse iç sulardaki balıklar, biyolojik özellikleri, yaşam alanları ve rezervleri ile ilgili "kırmızı liste" oluşturularak zengin sucul canlılığın devamı için gereken tedbirler alınacak.

Ayrıca, uzun yıllardır yabancı türlerin göçlerinin gözlendiği Türkiye denizlerindeki istilacı balık türleriyle ilgili de en güncel verilerin ve Türkiye sularındaki istilacı türlerin listesinin de oluşturulması planlanıyor. Listenin hazırlanmasıyla bu türlerin ülke ekonomisine ve biyoçeşitliliğe olası zararlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bakanlığın deniz ve tatlı sulardaki balık türlerinin yer alacağı "kırmızı liste" oluşturulması projesi, türlerin korunması ve biyoçeşitliliğin sürdürülmesi açısından ulusal ve uluslararası düzeyde kritik bir önem taşıyor.

Türkiye'de 530'un üzerinde deniz, 400 civarında da tatlı su balığı türü bulunduğu göz önüne alındığında bunun için kapsamlı bir çalışma yürütülmesi öngörülüyor.

Çalışma ile akarsular, göller ve göletlerden oluşan tatlı su havzaları ile denizlerde yaşayan balık türlerinin güncel tür listelerinin oluşturulması da hedefleniyor.