Haber: Hilal ACAR

(ANKARA) - Tarım Ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 29 yeni ürün daha eklendi. Ankara'da "yüzde 100 doğal üretilmiş" ibaresiyle satışa sunulan tavuk etinde kanatlı et ve mekanik ayrılmış et bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğine ilişkin yürüttüğü denetimler kapsamında taklit ve tağşiş tespit edilen ürünler listesinde güncelledi.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet adresinden yayımladığı mevzuata aykırı şekilde taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünlerine ilişkin bilgileri paylaştı.

Açıklanan listeye göre, birçok ilde bal, süzme bal ve petek bal ürünlerinde taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi. İstanbul'un Bağcılar ilçesinde satışa sunulan kekikte yabancı maddeye rastlanırken, Ataşehir'de pul biberde nişasta tespit edildi. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ise sumak ürününde gıda boyası kullanıldığı ortaya çıktı.

Konya'da yapılan denetimlerde, lahmacun ve etli ekmek ürünlerinde dana etli olduğu belirtilen iç harçta kanatlı et ve sakatat bulundu. Etliekmek üreten bir firmanın harcında da aynı uygunsuzlukların yer aldığı belirlendi. Ayrıca Konya'da ve ilçelerinden Bozkır'da faaliyet gösteren firmalara ait pekmezlerde şeker ilavesi tespit edildi.

Bursa'da lahmacun ve kasap köfte ürünlerinde dana eti yerine kanatlı et ve sakatat kullanıldığı belirlenirken, tereyağı üretimi yapan bir firmanın, ürünü "Karadeniz manda tereyağı" olarak tanıtmasına rağmen süt yağı harici yağ kullandığı saptandı. Yine Bursa'da manda kaymağı olarak satılan üründe inek sütü tespit edildi.

Kayseri'de dana köfte ve sucuk ürünlerinde mekanik ayrılmış kanatlı et kullanıldığı belirlendi. Ankara'da ise "yüzde 100 doğal üretilmiş" ibaresiyle satışa sunulan tavuk etinde kanatlı et ve mekanik ayrılmış et bulundu. Ankara'nın Akyurt ilçesinde, yüzde 100 piliç eti olduğu beyan edilen köftede de mekanik ayrılmış kanatlı et tespit edildi.

Batman'da yapılan incelemelerde yoğurtta nişasta kullanıldığı belirlendi. Bunun yanı sıra bazı markaların "lahmacun iç harcı (dana eti)" adıyla piyasaya sunduğu ürünlerde de kanatlı et ve sakatat bulunduğu açıklandı.

Bakanlık, tüketicilerin bu listeyi düzenli olarak takip etmelerini ve gıda alışverişlerinde bilinçli hareket etmeleri konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.