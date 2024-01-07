Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kaçak Avcılıkla Mücadelede Önemli Adımlar

Tarım Ve Orman Bakanlığı, 2023 yılında; denizlerde ve iç sularda kaçak avcılığın önlenmesine yönelik toplam 171 bin 219 denetim gerçekleştirildiğini ve kaçak avcılıkla elde edilen 593 ton su ürününe el konulduğunu açıkladı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik yıl boyu rutin denetimlere ek olarak ülke genelinde çapraz ve eş zamanlı denetimler de yapıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Denizlerimiz, iç sularımız, karaya çıkış noktalarımız, nakil güzergahları, balıkçı gemileri, balık halleri, balık unu-yağı fabrikaları ve perakende satış yerlerinde denetimlerimiz mesai mefhumu gözetilmeksizin 7/24 esasına dayalı sürüyor. Bu kapsamda, 2023 yılında toplam 171 bin 219 adet denetim gerçekleştirilmiş olup kaçak avcılıkla elde edilen 593 ton su ürününe el konulmuştur.

"AVLANMA RUHSATI BULUNMAYAN 78 ADET GEMİ VE 3 BİN 563 ADET MUHTELİF AV ARACINA EL KONULDU"

Yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan ve bu ürünlerin satışını yapan 6 bin 527 kişi/iş yerine toplam 74 milyon TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, avlanma ruhsatına sahip olmayan ve kurallara uygun avlanmayan 78 adet gemi ve 3 bin 563 adet muhtelif av aracına el konularak mülkiyeti kamuya geçirildi."