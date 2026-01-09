Haberler

Taklit-tağşiş gıdalar listesine 22 yeni ürün eklendi

Taklit-tağşiş gıdalar listesine 22 yeni ürün eklendi
Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaların listesini güncelleyerek 22 yeni ürünü ekledi. Listede yer alan ürünler arasında bal, yoğurt, kıyma ve zeytinyağı bulunuyor.

TARIM ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 22 yeni ürün daha eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları, 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yapan firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Listeye toplam 22 yeni ürün daha eklendi. Listede bal, yoğurt, kıyma ve zeytinyağı gibi ürünler yer aldı.

LAHMACUN HARCINDA SAKATAT TESPİT EDİLDİ

Son testlerde; bazı markaların 'kasap sucuk (dana)' ibaresiyle sattığı üründe kanatlı eti olduğu belirlendi. Bal ürünlerine de taklit ve tağşiş tespit edildi. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde faaliyet yürüten firmanın kaymaklı yoğurdunda nişasta bulundu. Ayrıca Ankara'nın Keçiören ilçesinde lahmacun içi harcında kanatlı eti, baş eti ve dil tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
