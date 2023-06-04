Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Devir Teslim Töreni... Bakan İbrahim Yumaklı: "Yol Haritamız Bellidir.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda devir teslim töreni yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Yol haritamız bellidir. Önümüzdeki dönemde üretimden tüketime her aşama için planladığımız yapısal reformlarımızı hayata geçireceğiz. Tarımsal girdi tedarikinde, dışa bağımlı olduğumuz alanlarda bu kısmı çok zorlayacağız. Yerlileştirme ve millileştirme adına adımlarımızı öncelik vereceğiz ve hızlandıracağız. Bu vesileyle Türkiye Yüzyılı ile tarımda üretimin yüzyılının ve üreticinin yüzyılının başladığının altını çizmek istiyorum” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yol haritamız bellidir. Önümüzdeki dönemde üretimden tüketime her aşama için planladığımız yapısal reformlarımızı hayata geçireceğiz. Tarımsal girdi tedarikinde, dışa bağımlı olduğumuz alanlarda bu kısmı çok zorlayacağız. Yerlileştirme ve millileştirme adına adımlarımızı öncelik vereceğiz ve hızlandıracağız. Bu vesileyle Türkiye Yüzyılı ile tarımda üretimin yüzyılının ve üreticinin yüzyılının başladığının altını çizmek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabinesinin üyelerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan 15'i değişti. Yeni kabine üyeleri için devir teslim törenleri düzenleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bakanlık görevini bugün İbrahim Yumaklı'ya devretti. Kirişci, devir teslim töreninde şunları söyledi:

"MAKAMLAR OTURDUKTAN SONRA TEKRAR SAHİBİNE İADE EDİLECEK OLAN YERLERDİR. OTURAN HER İNSAN BİRGÜN KALKACAKTIR"

"Tevafukken bugün göreve geldiğimiz günün 15 ayını geride bırakmış olduk. Bendeniz de ayın üçünde kararnamesi çıkıp dördünde devir teslim töreninde yine bu salonda, öbür tarafta, Sayın Bakanımızın yerinde otururken şu ifadeleri kullanmıştım: 'Makamlar oturduktan sonra tekrar sahibine iade edilecek olan yerlerdir. Oturan her insan bir gün kalkacaktır. Gururdan, kibirden rabbimize sığınırız. Biz hizmet için bu yoldayız.' Bunun üzerinden tam 15 ay geçti. AK Parti'nin 21 yıllık hizmet serüveninde aslında hep zorlukları aşma, zorluklara hızlı çözümler üretme, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vuku buldu. Ama bu 21 yılın son 15 ayı vardı ki malumlarınız olduğu üzere sonunda Rusya-Ukrayna savaşı başlamıştı. Öncesinde yine pandemi iki yıl süreyle dünya gündemini meşgul etmişti. ve devamında da rahatladık derken Rusya-Ukrayna savaşı çıkmıştı. ve Sayın Cumhurbaşkanımızın izlemiş olduğu diploması sayesinde adına 'Tahıl koridoru' dedik ama aslında bir güvenlik koridoruna dönüştü. Dünya barışı adına ve bu koridor sayesinde tekrar bir nefes aldık. Fakat bakanlığımızın özelde de önce orman yangınları ardından sel ve taşkınlar ve bunların da ütesinden geldik diye düşünürken tüm zamanların karadaki en büyük felaketi depremi 11 ilimiz yaşamış oldu. ve doğal olarak tamamı 15 ay içerisinde yaşanan olağanüstü süreci geride bırakmış olduk.

"TARIM KANUNU, LİSANSLI DEPOCULUK, ISLAHÇI HAKLARI KANUNU, ÜRETİCİ BİRLİKLERİYLE İLGİLİ KANUN, TARSİM YOKTU. ÖNEMLİ MEVZUATLAR KAZANDIRILDI"

O konuşmamızda altını çizdiğimiz şey; tarımın stratejik olduğu, vazgeçilmezliği ve mutlaka ülkelerin tarımı önemsemesi gerektiğiydi. Buradan hareketle de asıl olanın tarımla ilgili ve devamında gıda konusunda bulunurluk olduğunu, bunu mutlaka sağlamamız gerektiğini de belirtmiştik. ve bu çerçevede de aksiyonlar almamız gerektiğini belirtmiştik. Hamdolsun pek çoğu da şu anda bu masanın etrafında oturan kardeşlerimiz, ama öncelikle de Sayın Bakanımız, bu ekibin içerisinde yer aldılar. ve gerçekten zoru başardık ve bu bakanlığın AK Parti hükümetleri döneminde kazandığı 15 tane birbirinden kıymetli ve değerli kanunlar çıktı. Örneğin bir tarım ülkesinin tarım kanunu yoktu. Lisanslı depoculuk yoktu. Islahçı hakları kanunu yoktu. Üretici birlikleriyle ilgili kanun yoktu. Tarım sigortacılığı uygulaması ilk defa gündeme geliyordu. TARSİM yoktu. Önemli mevzuatlar kazandırılmıştı. Bu planlı tarım sözleşmeli üretim bu ülkede ne zaman vuku bulacak diye düşündük, bunları tartıştık. Siyaset cenahı bunu yeri geldi istismar etti, yeri geldi bundan yana olan tavrından söz etti. Ama akademik dünya ve sokaktaki vatandaş, herkes, planlı tarımın olmazsa olmaz olduğundan söz etti. O da 23 Mart 2023 tarihinde Gazi Meclisimizin Genel Kurulu'nda bu yasa kabul edilmiş oldu. ve artık planlı tarım, sözleşmeli üretimle ilgili bu 15 kanundan sonra 16'nıcı değeli bir kanun, kıymetli bir mevzuat, düzenleme de bizim bakanlığımızın mevzuatına kazandırılmış oldu.

"KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ OLARAK KAHRAMANMARAŞLI HEMŞERİLERİMİZİN TEVECCÜHÜNE MAHZAR OLDUK

39 maddeden müteşekkil bir paketti bu. Orman tarafı da vardı. Orman gibi çok özel ilgi gerektiren bir alanda da pek çok düzenlemeler burada yer almış oldu. Rahmeti rahmana uğurladığımız bu ülkenin şehitleri hepsine rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Ama bizim kendi bakanlığımız çalışanları, 105 tane kendi evladımız, orman yangınlarında hayatını siper eden bu kardeşlerimize de mevzuat gereği şehitlik verilmiş oldu. Tabii ki çok mutluyuz, çok bahtiyarız bu yasadan dolayı. Bu fevkalade süreçlerin devamında bakanlık olarak böyle bir noktaya gelmiş olmamız çok çok önemli. Şimdi 28'inci dönem Kahramanmaraş Milletvekili olarak Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin teveccühüne mahzar olduk. Doğduğum şehir Kahramanmaraş, annemin-babamın mezarının olduğu şehir Kahramanmaraş… Bu şehre de ileriki dönemde hizmet etmek adına bize bir fırsat vermiş olmasından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza gerçekten şükranlarımı sunuyorum.

"HEPİMİZ ZAFERE DEĞİL SEFERE TALİP OLMUŞ İNSANLARIZ"

14 ay boyunca Sayın Bakanımla birlikte çalıştık. Hukukumuz bu bakanlık öncesine dayanır. GÜBRETAŞ'ta kendileri genel müdür, biz de yönetim kurulu üyesiydik. Birlikte mesai harcadık. O zamandan beri tanıdığım çok güvendiğim, çok beğendiğim, itimat ettiğim bir kardeşim. Allah'ın izniyle burada da başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Çünkü ciddi bir mesafe katedildi. Zihinsel olarak da bundan sonraki sürece kendini hazırlamış yetkin bir ekip halihazırda zaten var. Allah'ın izniyle bundan sonraki süreçte de geri kalan, eksik işlerimizi de tamamlayarak biz 29 Ekim 2023 tarihi itibarıyla artık yeni bir yüzyıla başlayacağız. Bu yüzyıla bizi adım adım taşıyacak olan bu kabinenin yeni üyelerinin tamamının Cumhurbaşkanı Yardımcımız da dahil olmak üzere muvaffak olacaklarını ve bizi daha hızla o hepimizin arzu ettiği muasır medeniyetin çok çok üzerine çıkaracak bir süreci kabine üyeleri olarak yaşatacaklarını tarım ve orman kanadında da Sayın Bakanımızın bu faaliyetleri, hizmetleri inşallah eksiksiz yerine getireceğine yürekten inanıyorum. Hepimiz zafere değil sefere talip olmuş insanlarız. Sayın Bakanımıza başarılar diliyorum."

"BUNDAN SONRA BİZE DÜŞEN BAŞLATILMIŞ PROJELERİ TAMAMLAMAK VE YENİLERİNİ EKLEMEKTİR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise şöyle konuştu:

"Bu görevi şahsıma layık gören Cumhurbaşkanımıza saygılarımı arz ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Bugün kendisinden onurla ve gururla bayrağı devralacağım Sayın Bakanımla geçen 14 aylık süreçte hakikaten çok önemli bir süreç geçirdik. Kendisine bu konuda çok çok teşekkür ediyorum. Pek çok hayati projeyi de başlattık. Bundan sonra bize düşen Sayın Bakanımızla başlatılmış olan projeleri hızlıca tamamlamak ve bunlara yenilerini eklemektir. Sayın Bakanımın belirttiği şekilde küresel iklim değişikliğinden salgın hasatlıklara, savaşlardan çatışmalara kadar içinde bulunduğumuz dönem yeni normal olarak adlandırıldı. Bizler de bu döneme tarım ve orman perspektifinden baktığımızda hem tarımsal üretimde hem de girdilerin tedarikinde ezberlerin bozulduğunu gördük ve yaşadık.

"YOL HARİTAMIZ BELLİDİR"

Orman ve su varlığımızın korunmasıyla ilgili farklı ve yeni çalışmaların yapılmasının zorunlu olduğunu da gördük. Elbette ki bu yapısal bir dönüşüm için kaçınılmaz bir süreci getirdi bize. Bizler bu yapısal dönüşümü üretime gönül vermiş kadın ve genç çiftçilerimizle birlikte tamamlayacağız ama en önemlisi biz bu dönüşümü tarım ve orman ailesinin çok kıymetli fertleriyle birlikte başaracağız, en ufak bir tereddüttüm yok bu konuda. Yol haritamız bellidir. Önümüzdeki dönemde üretimden tüketime her aşama için planladığımız yapısal reformlarımızı hayata geçireceğiz. Tarımsal girdi tedarikinde, dışa bağımlı olduğumuz alanlarda bu kısmı çok zorlayacağız. Yerlileştirme ve millileştirme adına adımlarımızı öncelik vereceğiz ve hızlandıracağız. Bu vesileyle Türkiye Yüzyılı ile tarımda üretimin yüzyılının ve üreticinin yüzyılının başladığının altını çizmek istiyorum.

"YENİ DÖNEMDE GÖZ ARDI ETMEMEMİZ GEREKEN HUSUS VERİMLİLİK VE KALİTE OLACAK"

Gıda güvenliğinin, gıda arz güvenliğinin sağlanmasını temel alıyoruz. Yeni dönemde gıda üretim sistemlerinin sürdürülebilir, risklere karşı dayanıklı ve güçlü bir yapıya kavuşması için her türlü tedbiri alırken tüketicinin de güvenilir gıdaya makul fiyatlar ile erişebilmesi konusuna yoğunlaşacağız. Bu nedenle önümüzdeki dönemde halihazırda mevcut tarım politikamızı, üreticilerimizin güçlendirilmesi ve tüketicilerimizin korunması prensibi çerçevesinde şekillendireceğimizin de altını çizmek istiyorum. Tarladan sofraya tüm süreçler bizim odak noktamızı oluşturacak. Yeni dönemde elbette ki göz ardı etmememiz gereken başka bir husus da verimlilik ve kalite olacak. Tarımı bizler, milli güvenliğin bir parçası olarak değerlendirdik. Stratejik bir alan olarak gördüğümüzü söyledik. Şu anda da zaten hem ülkemizin hem de dünyamızın gündeminde. Vizyonumuz ve politikalarımızı da bu bilinçle oluşturuyoruz. Bu vesileyle yeni dönemin ülkemiz milletimiz ve sektörümüz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."