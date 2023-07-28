Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonu 2023-2024 dönemi kararları yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonu, 2023-2024 dönemine ilişkin avlanma bölgeleri, türler, avlanma süreleri ve limitlerini belirledi. Kararlara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonunun 2023-2024 dönemine ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerinde iklimsel olarak oluşan bölgesel farklılıklar dikkate alınarak avlanma bölgeleri, türler, avlanma süreleri ve limitleri belirlendi.

Bıldırcın ve üveyik avı, Ege, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, Marmara, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde 26 Ağustos'ta başlayacak.

Söz konusu bölgelerde, sakar meke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, Macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, elmabaş patka, çıkrıkçın, su çulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç, kaşıkgaga ve çulluk avı ise 14 Ekim'de başlayacak ve 3 Mart 2024'te sona erecek.

Yaban tavşanı ve tilki avı, 21 Ekim 2023-14 Ocak 2024, yaban domuzu ve çakal avı ise 26 Ağustos 2023-18 Şubat 2024 tarihlerinde yapılabilecek. Alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak ve saksağan avı 26 Ağustos'ta başlayacak.

Bir avcı gün içinde 10'dan fazla bıldırcın, 3'er adetten fazla üveyik, kara tavuk, öter ardıç ve sakarca, 6'dan fazla tahtalı, 6'dan fazla kaya güvercini, 5'ten fazla çulluk, 15'ten fazla saksağan, 4'ten fazla sakar meke avlayamayacak.

Zehirli veya uyuşturucu yem ve ilaç gibi malzemeler avlanmada kullanılamayacak.

Kararlara, yasaklara, kısıtlamalara ve düzenlemelere aykırı hareket edenlerle ilgili yasal işlem yapılacak.