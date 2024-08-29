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Tarım ve Orman Bakanlığı: Mazot ve gübre desteği kalkmamıştır

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Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere ödenen mazot ve gübre desteğinin kaldırılmadığını açıkladı. Yeni dönemde desteklerin tanımlaması revize edilerek temel girdi maliyetleri esas alınmıştır.

TARIM ve Orman Bakanlığı, çiftçilere ödenen mazot ve gübre desteğinin 2025 yılından itibaren kaldırılacağı yönündeki haberleri yalanlayarak, "Mazot ve gübre desteği kalkmamıştır. Yeni dönemde bunun tanımlaması, temel girdi maliyetleri (mazot ve gübre) esas alınarak belirlenen 'temel destek' olarak revize edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, '2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar'ın bugün Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatarak, birçok ilki barından bu kararın ardından ortaya bazı asılsız iddialar atıldığı belirtildi. Bazı basın yayın organlarında; mazot ve gübre desteğinin kalktığı ve üreticilerin 'prim desteği' olarak ifade ettiği fark ödemesi desteğinin artık yapılmayacağının iddia edildiği ancak bunun tamamen asılsız olduğu vurgulanarak, "İlk olarak; mazot ve gübre desteği kalkmamıştır. Yeni dönemde bunun tanımlaması, temel girdi maliyetleri (mazot ve gübre) esas alınarak belirlenen 'Temel Destek' olarak revize edilmiştir. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan üreticilerimizin, temel destek ile mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacaktır. Ayrıca üretim planlaması kapsamında yer alan ürünlerin havzasında yetiştirilmesi durumunda temel desteğe ilave olarak üreticilerimiz kullandığı mazotun yüzde 50'sini, gübrenin de yüzde 25'ini planlı üretim desteği olarak alacaktır. Böylelikle mazot maliyetinin yüzde 100'ü, gübre maliyetinin ise yüzde 50'si desteklenmiş olacaktır" denildi.

'DESTEKLER NAKDİ OLARAK ÖDENECEKTİR'

Su kısıtının olduğu 11 il 52 ilçede ise planlama kapsamında; az su tüketen mercimek, nohut, baklagil, yem bitkileri, buğday, arpa ve yağlık ayçiçeği üreten çiftçilere gübre maliyetinin kalan yüzde 50'lik kısmının da 'yer altı su kısıtı desteği' olarak verileceği kaydedilerek, şöyle denildi:

"Böylece bu bölgelerde üretim planlamasına uygun ekim yapanların mazot ve gübre desteğinin yüzde 100'ü desteklenecektir. Tüm bunların yanında çiftçilerimizin uzun süredir talep ettiği gibi bu destekler ayni olarak değil nakdi olarak ödenecektir. İkinci olarak ise yine bazı basın yayın organlarında prim desteğinin kalktığı iddiası ortaya atılmıştır. Ancak söz konusu kararın 2'inci maddesi, 11'inci fıkrasında, 'Fark Ödemesi Desteği: öncelikle arz açığı veya planlama kapsamındaki ürünler olmak üzere ilgili üretim yılındaki üretim maliyetleri ile iç ve dış fiyatlar dikkate alınarak çiftçilerin, tarım politikaları amaç ve ilkelerine uyumunu kolaylaştırmak, üretimde sürdürülebilirliği sağlamak ve gelir kayıplarını telafi edebilmek amacıyla fark ödemesi desteği verilir. Her yıl, fark ödemesi kapsamına alınacak ürünler ve ödeme miktarı Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ayrıca teklif edilir' ibaresi yer almaktadır. Yukarıda bahsedilen desteklere ilave olarak üreticilerimiz aleyhine gelişen bir durum olması halinde ihtiyaç olan üründe üretim dönemi sonunda Tarım Kanunu kapsamında belirtilen hususlar dikkate alınarak fark ödemesi desteği verilebilecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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