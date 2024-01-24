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Tarım ve Orman Bakanlığı, Kızartma Yağlarına Yönelik Denetimlere Başladı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, fast food tarzı hızlı gıda üreten işletmelerde oluşabilecek riskleri bertaraf etmek ve kamu sağlığı ile tüketicilerin gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak amacıyla kızartma yağlarına yönelik denetimlerin başladığını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, özellikle fast food tarzı hızlı gıda üreterek toplu tüketime sunan işletmelerde oluşabilecek riskleri bertaraf etmek ve kamu sağlığı ile tüketicilerin gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak amacıyla kızartma yağlarına yönelik 81 ilde 10 gün sürecek denetimlerin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada, bakanlık olarak vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması ve tüketmesinin başlıca görevleri arasında olduğunu vurgulayarak, bunun için rutinin yanında sektörel olarak gıda denetimleri yaptıklarını belirtti. Yumaklı, tarladan sofraya kadar gıdanın her adımını kontrol altında tutmak ve güvenilir gıdayı vatandaşlara sunmak gayreti içerisinde çalışmaları sürdürdüklerini işaret ederek, "Ülkemizde özellikle fast food tarzı hızlı gıda üreterek toplu tüketime sunan işletmelerde oluşabilecek riskleri bertaraf etmek ve kamu sağlığı ile tüketicilerin gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak amacıyla kızartmada kullanmakta olan yağlara ilişkin denetimlere bu dönemde ağırlık vermekteyiz. Bakanlığımızca rutin olarak yıl boyunca yapılan risk esaslı denetim ve kontrollere ilaveten farkındalığı artırmak amacıyla 10 gün boyunca toplu tüketim yerlerinde kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağlara ilişkin denetimler bugün itibarıyla başlatmıştır. 81 ilde yürütülecek çalışmalar kapsamında toplu tüketim yerlerine 7 bin 500 kontrol görevlisince denetimler gerçekleştirilecektir. Bu arkadaşlarımız denetimlerde polar madde, asit sayısı ve kızartma yağ sıcaklığı gibi hususlara bakacaklar" dedi.

'DENETİMLER HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK'

Tüketicilerin sağlığının, menfaatlerinin en üst düzeyde korunması amacıyla, güvenilir olmayan gıdayı arz edenlere göz açtırılmayacağını ve gerekli yaptırımların uygulanacağını belirten Yumaklı, kızartmada kullanılmakta olan yağları kullanan toplu tüketim yerlerine ilişkin denetimlerin sadece bu dönem boyunca sınırlı kalmayacağını ve bundan sonra da hız kesmeden devam edeceğini dile getirdi. Yumaklı, tüketicilerin güvenilir gıdaya gönül rahatlığıyla ulaşması için gereken her türlü tedbiri aldıklarını kaydederek, "Vatandaşlarımız olumsuz bir durumla karşılaştıkları zaman Alo 174 Gıda Hattını aramaktan çekinmesinler. Bu bir vatandaşlık görevidir ve gıda güvenilirliği ile tüketici menfaatleri açısından büyük önem teşkil etmektedir. Ayrıca hem işletmelerimize hem de vatandaşlarımıza atık yağların çevreye vereceği zararı düşünerek bunların geri dönüşümünü sağlamlarını konusunda hatırlatmada da bulunmak istiyorum" açıklamasında bulundu. DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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