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Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürü Çiçek, Çanakkale Valisi'ni ziyaret etti

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Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Aktaş, Çiçek ile görüşerek çalışmalarında başarılar diledi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürü olarak atanan Hacı Ahmet Çiçek, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu'nun da bulunduğu ziyarette Vali Aktaş, Çiçek ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aktaş, Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürü Çiçek'e hayırlı olsun temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA / Güncel

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