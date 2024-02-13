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Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 Tarım İşçisi Alacak

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacağını duyurdu. Alım ilanları İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığınca taşra teşkilatında kamu kurum ve kuruluşlarında işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacağını duyurdu. Bakan Yumaklı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizin gücüne güç katmaya devam ediyor; geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 1500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu alım ilanlarının 13 Şubat- 19 Şubat tarihleri arasında İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yapılacağı da belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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