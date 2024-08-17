Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Ülkemizde 72 yangın çıktı

(İZMİR) - Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin bir çok yerinde devam eden yangınlarla ilgili İzmir'de açıklama yaptı. Yumaklı, "Bugün itibariyle şu ana kadar ülkemizde 72 yangın çıktı. Bunların 45'i kontrol altında, 27'sine müdahale sürüyor dedi.

İzmir'de meydana gelen ve yerleşim yerlerini de tehdit eden orman yanınına müdahale çalışmalarını takip etmek için bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şu anda devam eden 27 yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Yumaklı, Izmir yangını ile ilgili olarak 3 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bakan Yumaklı'nın açıklaması şöyle:

"Bugün itibariyle şu ana kadar ülkemizde 72 yangın çıktı. Bunların 45'i kontrol altında, 27'sine müdahale sürüyor. Sabah vaktinde Bolu ve Manisa'da yoğun şiddetli rüzgarın olması buraları tekrardan alevlendirdi. Bolu yangını 12.41'de anızdan kaynaklı bir yangın çıktı. Yaklaşık 80km hıza çıkan rüzgar nedeniyle yangın çok hızlı yayıldı. Bu yangını çıkartanlar gözaltında. Yangına o an itibariye 13 helikopter 160 kara aracı 822 personel sevk edildi. An aitibariyle yangının enerjisi düşmüş durumda

" İzmir'deki yangının çıkış sebebi 3 kişinin piknik amaçlı yakmış olduğu bir ateş"

Bu yangınla uğraşırken İzmir Yamanlardan bir yangın haber aldık. İzmir Yamanlar'da dün itibariyle 21.10'da yangın çıktı. Bugün saat 10.14'te tamamen müdahale ettik dediğimiz yangına yakın bir yerde ikinci bir yangın çıktı. Her iki yangında orman alanında başladı. İzmir'deki yangının çıkış sebebi 3 kişinin piknik amaçlı yakmış olduğu bir ateş maalesef. Bu yangınlara 5 uçak, 14 helikopter, 70 kara aracı ve 545 personel sevk ettik. Yamanlar mevkii konut alanına yakın olması sebebiyle 17 ev yandı 105 ev boşaltıldı 44 iş yeri tahliye edildi. Arkadaşlarımız gerekli terbirlerini aldılar. Şu an için yerleşim yerlerini tehdit edici unsur yok.

"İzmir Ödemiş'te iki çocuğun sigara içerken çıkardığı bir yangın"

İzmir Ödemiş'te Beydağ'ında iki çocuğun otluk alanda sigara içerken çıkarmış oldukları yangın. Bu yangını çıkartanlar da gözaltına alındı. İnanılmaz bir rüzgar var. Bizi en çok uğraştıran şey bu. Çok şükür şu ana kadar bütün bu yangınların tamamında herhangi bir can kaybı yok. Ekosistemdeki canlıları bahsetmiyorum. Onlar için gerçekten üzgünüm. Bu yangına da 3 uçak, 1 Helikopter, 10 kara aracı ve 63 personel sevkedildi.

"Manisa ve Aydın'daki yangınların çıkış sebeb araştırılıyor"

Manisa Gördes de yangın kırsal alanda başlamıştı ve ormana sirayet etmişti. Çıkış sebebi ilie ilgili herhangi bir bilgi yok şu an için. Koluk kubbetleri araştırıyor. Aydın Didim bunun da çıkış sebebini bilmiyoruz.

"Yarın ve Pazar gününe kadar mümkünse kapalı alanların dışında bir ateş yakılmasın"

Yarın ve Pazar gününe kadar çok düşük nem, çok yüksek şiddette rüzgar ve sıcaklık var. Mümkünse kapalı alanların dışında bir ateş yakılmasın. Evinizin dışında bir ateş yakmayın. Bir çakmak bile yakmayın. Tüm vatandaşlarımıza ikaz ediyorum, istirham ediyorum.

"Şu anda herhangi bir sabotaj bulgusu yok"

"Şu anda herhangi bir sabotaj bulgusu yok. Bununla alakalı bir gelişme olursa Valiliğimiz gerekli bildirimleri yapacaktır. İncelemeler devam ediyor. İzmir yangınıyla ilgili üç kişi tespit edildi onları yakalama çalışmaları devam ediyor."