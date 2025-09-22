Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Sivas'ta Sektör Paydaşları Toplantısına Katıldı

SEKTÖR PAYDAŞLARI TOPLANTISI'NA KATILDI

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bakan Yumaklı, İl Tarım ve Orman Müdürü Salih İnan'ı makamında ziyaret ederek kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından Yumaklı, Sektör Paydaşları Toplantısı'na katıldı. Yumaklı, toplantıda tarım ve orman alanındaki sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

'YAPILANLARI GÖRMEYENLER DEZENFORMASYONDAN VAZGEÇMİYOR'

Toplantıda konuşan Bakan Yumaklı, tarım, orman ve su sektörü, dünyada stratejik konumunu her geçen gün artırarak yoluna devam ettiğini belirterek, "Bu dönemde küresel ısınma ve iklim değişikliği, sektörü etkileyen en önemli risk faktörleri arasında yer alıyor. Bir bölgemizde orman yangınlarıyla mücadelemiz sürerken, bir başka bölgemizde sel ve taşkınlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bir diğer yandan zirai don olayından etkilenen çiftçilerimize destek olmak için büyük gayret gösteriyoruz. Kısacası ülkemizin; tarım, gıda, orman ve su alanındaki çalışmalarına dört koldan sarılıyoruz. Ama bu yapılanları görmeyenler ya da görmek istemeyenler dezenformasyondan ne yazık ki vazgeçmiyor. Allah'a şükür sektörümüze yönelik bu dezenformasyon faaliyetleri, sizlerin motivasyonunu, azmini kırmıyor. Üreticilerimiz bu noktada en büyük gücümüz. Biz de bıkmadan usanmadan il il, ilçe ilçe gezerek yaptıklarımızı anlatmaya devam ediyoruz. Çünkü, çiftçilerimizin alın teriyle yetiştirdiği ürünler hakkında bilinçli olarak yayılan yanlış bilgiler hem onların emeklerini değersizleştirmeyi amaçlıyor hem de tüketicilerin kafasını karıştırıyor. Özellikle dijital platformlarda hızla yayılan bu asılsız iddialar, aslında yapılan birçok iyi çalışmayı da gölgede bırakıyor. Oysa verimliliği artırmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve çiftçilerimizi desteklemek için birçok önemli proje ve çalışma yürütüyoruz. Bu çabaları görmezden gelmek ve olumsuz bir tablo çizmeye çalışmanın hem ekonomimiz hem de gıda güvenliğimiz için büyük bir tehdit oluşturduğunu özellikle vurgulamak isterim" dedi.

'TARIMSAL ÜRETİMDE SUYU MERKEZE ALAN POLİTİKALAR GELİŞTİRİYORUZ'

Bakan Yumaklı, "Tarımsal üretimde suyu merkeze alan politikalar geliştiriyoruz. Bu kapsamda tarımsal üretim planlamasını devreye aldık. Artık hangi ürünü, nerede üreteceğiz, bunun planlamasını önceden yapıyoruz. Hayvansal üretimde de yeni bir yol haritasını geçen sene çizmiş ve bu kapsamda çalışmalara başlamıştık. Özellikle anaç hayvan sayımızı artırmak, aile işletmelerimizi güçlendirmek, kadın ve gençlerimizin hayvancılıkta daha fazla yer almasını sağlamak en önemli hedeflerimiz arasında. Üretim planlaması kapsamında; süt, besi, küçükbaş ve kanatlı üretim bölgeleri oluşturduk. Doğru yatırımın doğru yerde yapılmasını gerçekleştirmek de yine hedeflerimizden biriydi. Bunun için hayvancılıkta planlama kapsamına giren illerde yapılacak yatırımlara ekstra teşvik ve destekler veriyoruz" diye konuştu.