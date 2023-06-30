Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Orman yangınlarının çoğu insan hatasından kaynaklanıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarının büyük bir bölümünün insan hatasından kaynaklandığını belirterek, piknik ve ormanlık alanlarda ateş yakılmaması konusunda uyarıda bulundu. Yumaklı, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği ziyaretlerde tarım ve orman alanında yapılan çalışmaları da değerlendirdi.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarının büyük bir bölümünün insan hatasından kaynaklı olduğunu belirterek, "Dolayısıyla bugünlerde pikniğe gidebiliriz, eşimizle dostumuzla ormanlık alanlara gidebiliriz. Lütfen, belirlenmiş alanlar dışında herhangi bir yerde ateş yakmayalım" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Bakan Yumaklı, ilk olarak beraberinde Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile birlikte 11 Haziran'da Ankara'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden DSİ personeli Atila Örnek'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kur'an-ı Kerim'in okunup duaların edildiği ziyarette Bakan Yumaklı, Örnek'in ailesiyle sohbet edip daima yanında olduklarını ifade etti.

Basın toplantısının sonunda Serintepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Gürbak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya Maraş Yemenisi ile şalvar ve kasket şapka hediye etti.