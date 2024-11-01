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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Milli Savunma Bakanı Güler'i Ziyaret Etti

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Milli Savunma Bakanı Güler'i Ziyaret Etti
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile birlikte verimli bir görüşme gerçekleştirerek bakanlıklar arası iş birliğini geliştirme konusunda adımlar attı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret etti.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'i ziyaret ettik. Bakanlıklarımız arası iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek için verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Başta orman yangınlarındaki Yeşil Vatan savunması olmak üzere verdiği desteklerden ötürü Sayın Bakanımız nezdinde kahraman ordumuza teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Görüşmede Bakan Yaşar Güler'in beraberinde; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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