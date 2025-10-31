Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Mersin Balığı Üretim Tesislerini Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakan İbrahim Yumaklı, Tunceli'de Keban Baraj Gölü'nde Mersin balığı yetiştiricilik alanını ziyaret ederek, üretim bilgileri ve gelecekteki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

MERSİN BALIĞI ÜRETİM TESİSLERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tunceli ziyareti kapsamında, Türkiye'nin en büyük ikinci, doğal göller arasında 675 kilometrekarelik alanıyla da 3'üncü sırada yer alan Keban Baraj Gölü'ndeki Mersin balığı yetiştiricilik alanını ziyaret etti. Pertek ilçesinden tekneyle Çemişgezek ilçesindeki Keban Baraj Gölü'ne açılan Yumaklı, kafeslerdeki balıkları inceledi.

Bakan Yumaklı, ülke genelinde Mersin balığıyla ilgili üretimin 2 bin 500 ton civarında olduğunu belirterek, "Burada yaklaşık 1200'ün üzerinde anaç hayvan var. Bunların yetiştirilmesi oldukça zahmetli. Geçmişten bugüne arkadaşlarımız büyük emek harcadı. Havyar konusunda da önemli gelişmeler yaşandı. Burada üretilen ürünlerin, dünya piyasalarına sadece et olarak değil, havyar olarak da sunulması planlanıyor. Tunceli'de 45 su ürünleri tesisi bulunuyor ve yıllık toplam kapasite 20 bin ton civarında. Türkiye genelinde Mersin balığı üretimi 2 bin-2 bin 500 ton seviyesinde ve bunun yarısı Tunceli sınırlarında gerçekleştiriliyor. Amacımız; bitkisel üretimde bir karış toprağın bile boş kalmamasını sağlamak, hayvansal üretimde verimlilik ve kaliteyi artırmak, su ürünlerinde de Türkiye'yi dünyada daha üst sıralara taşımak. Şu anda yetiştiricilikte Avrupa'da 2'nci, dünyada 17'nci sıradayız. Bu sektörü daha ileriye taşımak için bakanlık olarak yoğun çaba gösteriyoruz. Yakın zamanda 2 milyar dolarlık üretim hacmi 3 milyar dolara ulaşacak. Ürünlerimizi çeşitlendirerek dünya piyasalarına sunmaya devam edeceğiz. Bu sektörün gelecekte ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Bakan Yumaklı, Tunceli'deki programlarını tamamlayarak kentten ayrıldı.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kentimiz 'isim' yüzünden karşı karşıya geldi, tepkiler gecikmedi

İki kentimiz 'isim' yüzünden karşı karşıya geldi! Tepkiler gecikmedi
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Efsane kulübe bir şok daha: ''Küme düşme cezasıyla karşı karşıyayız'' diyen başkan acil durum ilan etti

''Küme düşme cezasıyla karşı karşıyayız'' diyerek acil durum ilan etti
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
İki kentimiz 'isim' yüzünden karşı karşıya geldi, tepkiler gecikmedi

İki kentimiz 'isim' yüzünden karşı karşıya geldi! Tepkiler gecikmedi
Kızılcık Şerbeti'nde fırtına dinmiyor: Sıla Türkoğlu'ndan şaşırtan karar

Başroldeki isim diziden ayrılıyor
En çok çalınan araçlar belli oldu! Listenin başında Türkiye'de de yok satan marka var

En çok çalınan araçlar belli oldu! İşte listenin başındaki marka
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
Jose Mourinho'dan ayrılık cevabı

Benfica macerası sona mı eriyor?
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu! Şampiyon hoca geri döndü

Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli! Şampiyon hoca geri döndü
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı

Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.