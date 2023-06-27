Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Kurban Bayramı için tüm tedbirleri aldık

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vatandaşların Kurban Bayramı'nı sorunsuz geçirmeleri için tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti. Yumaklı, yayımladığı mesajda, toplumsal birlikteliği sağlayan değerlerin pekiştirildiği, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun yaşandığı Kurban Bayramı'nı idrak etmenin mutluluğu içinde olduklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vatandaşların Kurban Bayramı'nı sorunsuz geçirmeleri için tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Yumaklı, yayımladığı mesajda, toplumsal birlikteliği sağlayan değerlerin pekiştirildiği, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun yaşandığı Kurban Bayramı'nı idrak etmenin mutluluğu içinde olduklarını bildirdi.

Bayramların, umutları canlandıran, toplumsal barışı güçlendiren, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularını doruğa çıkartan özel günler olduğuna işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu Kurban Bayramı'nın da anlamına uygun hoşgörü ve barış ortamı içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Mübarek Kurban Bayramı'nı kıymetli vatandaşlarımızın sorunsuz yaşamaları için Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Gerek büyükbaş gerekse küçükbaş kurbanlık hayvan sayımız yeterli düzeyde olmuştur. Değerli vatandaşlarımızın bu kutsal günlerde, hayvanları ürkütmeden, onlara eziyet etmeden, usulüne uygun olarak dini vecibelerini yerine getireceklerine yürekten inanıyorum."

Yumaklı, halk sağlığının riske atılmaması açısından kurban artıklarının usulünce bertaraf edilmesi ile çevre ve görüntü kirliliğine mahal verilmemesinin büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, kurbanlıkların, Bakanlıktan onay belgesi almış kesimhaneler ile kurban hizmetleri komisyonlarının belirlediği yerlerde kesilmesi gerektiğini vurguladı.

"Deprem bölgesindeki vatandaşlar unutulmamalı"

Kurban Bayramı'nın dayanışma ruhu ve kardeşlik hukukunu pekiştirecek bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirten Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Komşularımızı, akrabalarımızı, kapısının çalınmasını bekleyen kimsesiz kardeşlerimizi ziyaret etmeliyiz. Asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı unutmamalı, yaralarının sarılması için gayretlerimizi sürdürmeliyiz. Kurban Bayramı'nın, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesi en büyük dileğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle değerli vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bayramda hac farizalarını yerine getiren vatandaşlarımızın da ibadetlerinin kabul olmasını ve ülkemize selametle dönmelerini temenni ediyorum. Mübarek Kurban Bayramı'nın aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum."