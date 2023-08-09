Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Kocaeli'deki Patlamada Etkilenen Ürün 15 Bin Ton

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarındaki patlama hakkında açıklamalarda bulunarak, "Burası 90 bin tonluk kapasitesi olan, içinde 75 bin ton ürünün olduğu bir silo grubu. Toplamda etkilenen ürün de 15 bin ton. 22 milyon tonluk üretimin yapıldığı Türkiye'de, 15 bin tonu gıda arz güvenliğine bir tehdit veya unsur olarak göstermek, konuyu bilmemekten kaynaklanır" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, beraberinde Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ilgililer ile birlikte Perşembe ilçesinde bulunan bir fındık bahçesinde incelemelerde bulundu. Ardından burada açıklamalar yapan Bakan Yumaklı, dünya fındığının yüzde 70'inin Türkiye'de üretildiğini hatırlattı. Yumaklı, "Ordu'nun bu üretimin içerisinde yüzde 32 ile çok ciddi de bir payı var. Bizler ülke olarak özellikle son 21 yılda fındık üretimiyle alakalı çok ciddi mesafeler kat ettik. Sadece üretimi değil, aynı zamanda bunun uluslararası pazarlara çıkması yolunda da çalışmalar devam ediyor. Bu ürünün sadece üretimi değil, aynı zamanda katma değerli bir hale getirilerek pazarlanmasının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yolda da çalışmalar var, çok ciddi de mesafeler alındı. İnşallah çok uzun olmayan bir vadede bunun etkilerini de görmeye başlayacağız. Bizler fındık araştırma enstitüsü vasıtasıyla burada bazı AR-GE çalışmaları yapılıyor elbette. 110 AR-GE projesi tamamlandı, 20'si de devam ediyor. Fındık genotipiyle ilgili depolama çalışmaları, bu kaynaklar 460 fındık genotipi için muhafaza edilmeye devam ediliyor" diye konuştu.

"Fındık 3,2 dolar civarında, beklentiler ışığında oluşturulmuş bir fiyat"

Açıklanan fındık fiyatı hakkında konuşan Bakan Yumaklı, "Cumhurbaşkanımız pazartesi günü kabine sonrasında fındık fiyatlarını açıkladı. Levant grubundaki ürünler için 82,50 lira ve Giresun kategorisindekiler için de 84 lira. Aynı zamanda 2,7 liralık bir desteğimiz var üreticilerimize. Bunlarla birlikte aslında 3,2 dolar civarında tamamen beklentiler ışığında oluşturulmuş bir fiyat. Biz buradaki memnuniyeti görüyoruz ve bizler de memnun oluyoruz. İnşallah aynı şekilde aynı şevkle, aşkla buradaki üreticilerimizin ürünlerini üretmelerine devam etmelerini istiyoruz ve bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"TMO 28 Ağustos tarihinde fındık alımına başlayacak"

TMO'nun 21 Ağustos tarihi itibarıyla alımla ilgili kendi yerlerini açacağını kaydeden Bakan Yumaklı, "Elbette yaklaşık son 21 yılda fındıkla ilgili desteklerimiz var. Yaklaşık 11,2 milyar liralık bir destek söz konusu fındık için. Aynı zamanda da daha teknoloji kullanımını cesaretlendirici yüzde 50 makine ekipman desteği de yine bu desteklerimizin arasında önemli bir yer tutmakta. Bu fındık fiyatlarından sonra herkesin merak ettiği şey bundan sonra alım şekilleri nasıl olacaktı? 21 Ağustos itibarıyla TMO alımla ilgili kendi yerlerini alım yerlerini açmış olacak ve 28'inden itibaren de alıma başlamış olacak. Gerektiği kadar gerektiği yerde alım yerlerini açacağız. Onu buradan açıkça ifade etmiş olayım" şeklinde konuştu.

"Kocaeli'deki patlamada etkilenen ürün toplamda 15 bin ton"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli'de TMO silosunda meydana gelen patlamaya ilişkin ise şunları söyledi:

"Şu an itibarıyla bu patlamanın toz sıkışmasından kaynaklı teknik bir boyutunun olduğunu değerlendiriyoruz. Ancak tabii ki bizim görevimiz tüm yönleriyle hiçbir eksiklik kalmaksızın bunun araştırılmasını temin etmek. Bu yolla ilgili hem bakanlık iç denetim birimleri hem savcılık hem de diğer birimler bu konuyla ilgili gerekli araştırmalarını yapıyorlar. Her şey bittikten sonra sonuçları da biz kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Burada 13 yaralımız vardı, bunlardan ikisi maalesef çok ağırdı. Bugün buraya gelirken Ekrem Kalkan isimli bir kardeşimizin hayatını kaybettiğini öğrendik. Çok üzüldük, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine de sabırlar diliyorum. Aynı şekilde yaralı olan diğer kardeşimizin de en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum. Diğer yaralılarla alakalı herhangi bir onların hayati tehlikeyi oluşturacak bir durumları yok. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu konuda uzman olmayanların dile getirdiği bazı noktalarla ilgili bir hususu söyleyeyim. Burası 90 bin tonluk kapasitesi olan, içinde 75 bin ton ürünün olduğu bir silo grubu. Toplamda etkilenen ürün de 15 bin ton. 22 milyon tonluk üretimin yapıldığı Türkiye'de, 15 bin tonu gıda arz güvenliğine bir tehdit veya unsur olarak göstermek, konuyu bilmemekten kaynaklanır. Sadece bunu söyleyebilirim." - ORDU