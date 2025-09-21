Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Karadeniz'deki Sel Felaketi ile Mücadele Sürüyor

(ANKARA) - Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel felaketine ilişkin, "Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da 135 iş makinesi/ekipman ve 183 personelimizle aralıksız olarak sahada görev alıyoruz" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan şiddetli sağanak Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da sele neden oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı X hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Sağanak yağışların yol açtığı taşkın ve sel felaketlerine karşı DSİ'nin Yeşil Karıncaları ilk andan itibaren sahada, vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam ediyor. Koordineli ve etkin bir şekilde yürütülen mücadele çalışmaları kapsamında; Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da 135 iş makinesi/ekipman ve 183 personelimizle aralıksız olarak sahada görev alıyoruz. Sel ve taşkınlardan etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun."