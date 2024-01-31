Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: IPARD-II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine 195 milyon TL hibe desteği sağlanacak

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsalı yerinde kalkındırmaya devam ettirdiklerini belirterek, "IPARD-II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik 56 proje daha uygun olarak değerlendirildi. Söz konusu projelere 195 milyon TL hibe desteği sağlanacak" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırsalı yerinde kalkındırmaya devam ediyoruz. IPARD-II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik 56 proje daha uygun olarak değerlendirildi. Söz konusu projelere 195 milyon TL hibe desteği sağlanacak. Böylelikle IPARD-II Programı 13. Başvuru Çağrısı kapsamında; Desteklenen proje sayısı 335'e, hibe tutarı ise 948 milyon TL'ye ulaşmış oldu" diye konuştu.