Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Gençlerimizin Yenilikçi Fikirlerine İhtiyacımız Var

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Valiliği'ni ve Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bakan Yumaklı, ardından Kastamonu Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Yumaklı, güçlü bir Türkiye'nin inşasında gençlerin hayati rol oynadığını söyledi. Yumaklı, "Gazze, Filistin ve diğer masum ve mazlum coğrafyaların hepimize çok önemli dersler gösterdiğini içten, yürekten hissettik. Çok basit. Eğer güçlü değilseniz, eğer vatanınız yoksa aslında hiçbir şeyiniz yok demektir" diye konuştu.

Türkiye'nin jeostratejik önemine değinen Yumaklı, "Ülkemiz Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında. Bunu biliyorsunuz ama bir kere de ben tekrar etmek istiyorum. Sadece 4 saatlik bir uçuş alanında dünya nüfusunun yüzde 40'ına ulaşıyoruz. Bu dünya nüfusunun üretmiş olduğu ticaret hacmi ise 9 trilyon dolar. New York'tan Tokyo'ya kadar 16 saatlik zaman dilimi içerisinde bütün pazarlara aynı gün ulaşma imkanımız var. Kıtalar arası kara, hava, deniz bağlantıları ve enerji yolları sayesinde ülkemiz, bahsettiğimiz bu coğrafya içerisinde güvenli bir liman anlamını taşıyor. Özellikle İstanbul Havalimanı'nın kırmış olduğu rekorlar da bunun en büyük teyidi ve ispatıdır. Bu potansiyel, başta tarımsal üretim olmak üzere tüm alanlarda nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulması anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

'TEKNOLOJİYİ KALKAN OLARAK KULLANMAK ZORUNDAYIZ'

Türkiye'nin gücünde tarımın önemine işaret eden Yumaklı, "Dünya nüfusu 8 milyara yaklaştı ve 2050 yılında 10 milyara ulaşması öngörülüyor. Dolayısıyla bu durum suya ve gıdaya olan talebi daha da arttırmış durumda. Gençlerimizin bu manadaki çalışmalarına, vizyonlarına, Ar-Ge konularındaki bütün çalışmalara katılmalarına, onların yenilikçi fikirlerine ihtiyacımız var. Çok zorlu bir süreç, riskin çok fazla olduğu bir dönem; durmadan daha fazla, daha verimli üretim yapmamızı zorunlu hale getirmiş durumda. Bu risklere karşı teknolojiyi bir kalkan olarak kullanmak zorundayız. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Sadece ülkemizde değil, dünyada artık meteorolojik olayların anormal durumlara sebep olduğunu müşahede ediyoruz. Son birkaç gündür 3 farklı ilimizde yağışları beklerken, lokal bir şekilde çok kısa bir zamanda dar bir alanda yağışın olması maalesef bizlere farklı sorunları getirdi. Bir yandan iklim değişikliği, kuraklık; bizim yağış ihtiyacımız, diğer tarafta yağdığı zaman başka bir sorunu, hasarı bizim önümüze getiriyor. Dolayısıyla teknolojiyi kalkan olarak kullanmalıyız dememdeki kasıt bu" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın en büyük Ar-Ge kurumlarından biri olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi, ORKÖY projeleri, kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programları, IPARD ve TKDK dediğimiz uluslararası fonların kullanıldığı projeler. Bu manada gençlerin ve kadınların pozitif ayrımcılığa tabi tutulduğu programlar olarak önümüzde. Gençlerin bu projelerden bugüne kadar yüzde 67 oranında faydalandığını da göz önünde tutarsak, önümüzdeki dönemde ben genç kardeşlerimden bu projelere mutlaka ve mutlaka katılımlarını beklediğimi ifade etmek istiyorum" dedi.

'EZBER BOZMAKTAN KORKMAYIN'

Konuşmasının son bölümünde gençlere tavsiyelerde bulunan Yumaklı, "Birincisi, kolay olana herkes talip oluyor. Zorluğa talip olmak gerekir. Başarı da oradadır. İkincisi popülerliği bırakmak. Popüler olanın bir sabun köpüğü kadar ömrü var. Katma değerli olan değerlidir. Üçüncüsü ezber bozmaktan hiç korkmayın. Yenilikçi olmanın ana kuralı mutlaka ama mutlaka ezber bozmaktan geçiyor. Dördüncüsü tarımsal üretimi teknolojiye dönüştürün. ve beşincisi bilişimi ve tarımı birleştirerek akıllı tarım girişimleri kurun. Buralardan mezun olan kardeşlerimin kendilerini sadece KPSS ve onun sonuçlarına mahkum etmesi en başta kendinize haksızlık olur. Unutmayın sadece masa başında üretilenler yetmez. Sahada, tarlada, laboratuvarda ne iş yapıyorsanız bizatihi işin yapıldığı yerde olmanız, size gerçek başarıyı getirecek" ifadelerini kullandı.