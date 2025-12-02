Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Dünya Su Kongresi'ne Katılacak

Bakan İbrahim Yumaklı, 4 Aralık'ta Fas'ta düzenlenecek 19. Dünya Su Kongresi'ne katılacak. Kongrede, İstanbul'un 2027 yılında ev sahipliği yapma adaylığı da gündeme gelecek.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 100'e yakın ülkenin katılımıyla Marakeş kentinde gerçekleştirilecek olan 19'uncu Dünya Su Kongresi'ne katılmak üzere 4 Aralık Perşembe günü Fas'a gidecek. Toplantıda; aralarında İstanbul'un da olduğu aday kentler arasında yapılacak seçimde gelecek kongrenin yapılacağı ülke belirlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Uluslararası Su Kaynakları Birliği (IWRA) tarafından üç yılda bir farklı ülkelerde düzenlenen Dünya Su Kongresi, bu yıl Fas'ın Marakeş şehrinde toplanıyor. 1973 yılından bu yana düzenlenmekte olan Dünya Su Kongresi'nde, dünya çapında su alanında elde edilen deneyimlerin, gelişmelerin yeni bilgi ve araştırma sonuçlarının paylaşılması amaçlanıyor. Her üç yılda bir farklı bir tema vurgusu ile düzenlenen Dünya Su Kongresi'nin bu yılki teması 'Değişen Dünyada Su: Yenilik ve Adaptasyon' olarak belirlendi. Kongrede, bu tema çerçevesinde iklim değişikliği, insani ve çevresel krizler gibi küresel zorlukların yaşandığı bir dönemde su, doğal ekosistemler, enerji, tarım ve diğer insan faaliyetleri arasındaki dinamik bağlantılar ele alınacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 100'e yakın ülkeden katılımın beklendiği kongreye 4 Aralık Perşembe günü katılım sağlayacak. Yumaklı, kongre kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde de bulunacak.

İSTANBUL ADAYLAR ARASINDA

Kongrenin fuar alanında kurulan Türkiye pavilyonunda ise 'Türkiye'nin Mega Su Yatırımları', 'Sulama Projelerinde Paradigma Değişimi', 'Tarımsal İklim Değişikliği Perspektifinde Risk Azaltım Uygulamaları', 'Sınır Ötesi İş birliği Faaliyetleri', '5'inci İstanbul Uluslararası Su Forumu Tanıtımı' ve 'Su Verimliliği Seferberliği' konularında sunumlar yapılacak. Su sektörünün en önemli etkinliklerinden olan Dünya Su Kongresi'nin 2027 yılında İstanbul'da düzenlenmesi için Türkiye de adaylar arasında yer alıyor. 19'uncu Dünya Su Kongresi'nin 5 Aralık'ta gerçekleştirilecek kapanış oturumunda, bir sonraki Dünya Su Kongresinin hangi ülkede yapılacağı açıklanacak. Daha sonra 20'nci Dünya Su Kongresi'ni düzenleyecek ülke ile Fas arasında 'Bayrak Devir Teslim Töreni' yapılacak.

'İSTANBUL EN GÜÇLÜ ADAYLARDAN'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'un 2027 yılında gerçekleştirilecek 20'nci Dünya Su Kongresi için en güçlü adaylardan biri olduğunu belirtti. Bir sonraki kongrenin, su medeniyetinin başkenti İstanbul'da yapılacağına yürekten inandığının altını çizen Yumaklı, "Medeniyetlerin ve kıtaların buluşma noktası İstanbul'umuz dünya gündemini meşgul eden birçok sorunun görüşüldüğü toplantılara defalarca ev sahipliği yapmıştır. Küresel iklim değişikliği ile kendisini daha fazla hissettiren su sorunlarının, su medeniyetinin başkenti İstanbul'da uluslararası düzeyde ele alınması da bu bakımdan anlamlı olacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
