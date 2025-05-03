Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Sırrı Süreyya Önder'e Başsağlığı Mesajı

(ANKARA) - Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Önder'in vefatının ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Önder'in ailesi ve yakınlarına başsağlığında bulundu. Yumaklı, şunları kaydetti:

"TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."