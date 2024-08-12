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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Çukurova'da tarımsal üretimi karşılamak için yatırımlar yapıldı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim değişikliğinden etkilenen Çukurova'da yapılan yatırımların hali hazırda mevcut tarımsal üretimi karşıladığını belirtti. Yumaklı, 2025 sulama sezonunda Çatalhan Barajı'ndan ilave su alınmasıyla yaklaşık 860 milyon metreküp suyu çiftçilerin hizmetine sunacaklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim değişikliğinden etkilenen Çukurova'da yapılan yatırımların hali hazırda mevcut tarımsal üretimi karşıladığını belirterek, "2025 sulama sezonunda Çatalhan Barajı'ndan ilave su alınmasıyla ilgili çalışmalarımızı bitirdiğimizde yaklaşık 860 milyon metreküp suyu çiftçilerimizin hizmetine sunmuş olacağız." dedi.

Yumaklı, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorunlarını yanıtladı.

Adana Çukurova'da yaşanan su sıkıntısının sorulması üzerine Yumaklı, iklim değişikliğinin etkilerinin Çukurova'da sıcaklık ve buharlaşma gibi sorunları beraberinde getirdiğini söyledi.

Yumaklı, Çukurova'ya son 22 yılda 149 tesis yapıldığını belirterek, "Bu yapılan yatırımların hali hazırda mevcut tarımsal üretimi karşıladığını söylemek mümkün ancak bundan sonraki dönem için hem Seyhan hem Çatalhan barajlarında kullanılmayan ölü hacimdeki suyun kullanılması gibi projeler üretilmeye devam ediliyor. Seyhan Barajı'ndan su aktarım ihalesine bu ay içerisinde çıkmış olacağız." diye konuştu.

Bölgedeki sulama birliğinin çiftçileri üçüncü ekim dönemi için uyardığını anımsatan Yumaklı, "Bu uyarı bazı basın yayın organlarında 'tarımı bitirme' belgesi olarak açıklandı. Bunu tümüyle reddediyorum. Her halükarda suyumuzu verimli kullanmamız gerekir. Buradaki uyarıyı bu şekilde lanse etmek büyük bir aymazlık. Zaten tarımla ilgili her konuya 'bittik' penceresinden bakanların başka bir şey söylemesi de mümkün değildi. 2025 sulama sezonunda Çatalhan Barajı'ndan ilave su alınmasıyla ilgili çalışmalarımızı bitirdiğimizde yaklaşık 860 milyon metreküp suyu çiftçilerimizin hizmetine sunmuş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Gereğini yapacağız"

Yumaklı, soğan ve salçalık domates üretimine ilişkin soruları ise şöyle yanıtladı:

"Soğanda geçen yıl rekolte 2,6 milyon tondu, bu yıl 2,8 milyon ton bekliyoruz, burada bir problem beklemiyoruz. Salçalık domateste rekolte geçen yıl 5,5 milyon tondu, bu yıl 6,1 milyon ton bekliyoruz. Ürün bolluğuyla alakalı sözleşmeli üretimi olmayan üreticilerimizin mağduriyeti oldu. Bunun öncesinde sözleşmesi olmasına rağmen bazı sanayicilerin, burada işini düzgün yapan sanayicileri tenzih ederim, ürün alımında problem çıkardığını tespit ettik. Ticaret Bakanlığımızla bunları tespit ettik gereğini yapacağız."

Kaynak: AA / Güncel

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