Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çin'de Gıda Güvenliği Toplantısına Katılacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çin ziyareti sırasında gıda güvenliği konulu toplantıya katılacak ve su ürünleri alanında protokollere imza atacak. Şangay'da uluslararası gıda güvenliği ile ilgili politikaları paylaşacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yarın başlayacağı Çin ziyareti kapsamında gıda güvenliği konusunda düzenlenecek toplantıya katılacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve su ürünleri alanında protokollere imza atacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Yumaklı, yarın Çin'e resmi ziyarette bulunacak.

Şangay'da ilk olarak Çin Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Sun Meijun ile bir araya gelecek Bakan Yumaklı, Çinli mevkidaşıyla görüşecek.

Yumaklı ile Sun Meijun görüşmesinde, iki ülke arasında Türkiye'den Çin'e ihraç edilecek yabani ve yetiştiricilik yoluyla elde edilmiş su ürünleri için inceleme ve sağlık şartları hakkındaki protokoller ile bademlerin inceleme ve karantina gerekliliklerine ilişkin protokole imza atılacak.

Bu protokolle Türkiye'den Çin'e somon, çipura ve levrek ihraç edilebilecek.

Yumaklı gıda güvenliğinde Türkiye'nin katkısını anlatacak

Bakan Yumaklı, Şangay'da düzenlenecek Kuşak ve Yol İthalat- İhracat Gümrükler Gıda Güvenliği Konferansı'nda da konuşma yapacak. Uluslararası gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik Türkiye'nin katkısını ve uyguladığı politikaları dile getirecek olan Yumaklı, toplantı kapsamında düzenlenecek çalışma yemeğine de katılacak. Yumaklı'nın bu kapsamda çeşitli ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

Etkinlikte, katılımcı ülkeler tarafından "Şanghay Deklarasyonu"nun imza altına alınarak yayımlanması bekleniyor.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Güncel
Mısır'daki tarihi zirve sonrası 4 liderden ortak deklarasyon

Mısır'daki zirve sonrası Erdoğan'dan kameralar önünde tarihi imza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarih belli oldu! Türkiye ülke genelinde 5G'ye geçiyor

Devrim gibi değişimin tarihi belli oldu! Tüm Türkiye'de hayata geçecek
Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı

Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.