Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Bolu'da konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı"nın hayal değil, tarihi sorumluluk olduğunu belirterek, "Bugün 'Terörsüz Türkiye' yolunda atılan adımlarla bu tarihi hedefimize doğru önemli dönemeçten geçiyoruz." dedi.

Bir dizi program için Bolu'ya gelen Yumaklı, Valiliği ziyaret etti. Bakan Yumaklı'yı, Vali Abdulaziz Aydın, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, AK Parti İl Başkanı Suat Güner ve protokol üyeleri karşıladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yumaklı, daha sonra Vali Aydın ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, Bolu da dahil olmak üzere yaz boyunca birçok orman yangınıyla mücadele ettiklerini söyledi.

Yumaklı, millete "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, 15 Ekim'e kadar hassasiyetin ve teyakkuz durumunun devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin yolunun, milletin yolu olduğuna inandıklarını dile getiren Yumaklı, "Millete rağmen iş yapmak isteyenlerin, milletin değerlerini küçümseyenlerin ve milletimiz üzerinde vesayet kurmak isteyenlerin yolu, milletin yolu hiçbir zaman için olmamıştır. Dolayısıyla da bu vesayetçi anlayış ve yönetimler, AK Parti iktidarlarıyla tarihe gömülmüştür." ifadesini kullandı.

Yumaklı, Türkiye'nin bugün tarihi eşikte bulunduğunun aşikar olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık emperyal güçlere boyun eğme mecburiyeti olmayan, oyun kurucu bir Türkiye vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21. yüzyılın yükselen yıldızlarından biri olan Türkiye vardır. Bununla beraber elbette bu ortamı, bu gidişatı bozmak isteyenler her zaman olacak. Onların kaostan nemalanma talepleri her zaman gündeme getirdikleri bir husus olacaktır. Bunlar medyada, sanal ortamda, sokaklarda çıkardıkları gürültüyle ve toz dumana güvenerek milletimizi etki altına almanın hesabını yapıyorlar ama hamdolsun milletimiz olanı biteni görüyor. Kendi içlerinde bu kavga sorumlusunu veya sorumluluğunu başkasına atmak isteyenleri de son derece o iç dinamikleriyle, iç hissiyatıyla fark ediyor."

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" diyen kardeşlik ruhunun bu topraklarda egemen olduğunu, olmaya devam edeceğini vurgulayan Yumaklı, bu ruhla, bu anlayışla Türkiye'nin dört bir tarafında bütün parti teşkilatları, her kademeden, her sorumluluktan arkadaşlarıyla Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nı gerçekleştirdiklerini anlattı.

Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı"nı millet aşkı ve ruhu olarak gördüklerinin altını çizerek, "AK Parti'nin yaptığı ise Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sevdayı ve bu ruhu bir vizyona dönüştürmek olmuştur." dedi.

Türkiye'nin 86 milyon vatandaşıyla kimsenin kimseye üstünlüğünün bulunmadığı, çağdaş, demokratik hukuk devleti olduğunu belirterek, bu topraklarda kardeşlik ruhu ve eşitlik ilkesiyle tek bir millet olunduğunu, etnik, din, dil, mezhep ve kültür farklılıklarını zenginlik kabul ettiklerini, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Alevi'si, Sünni'si, işçisi, çiftçisi, emekçisi, memuru, esnafı, girişimcisi, köylüsü ve kentlisiyle bu topraklarda herkesin aynı geminin yolcuları olduğunu kaydetti.

"Artık geriye değil milletçe hep ileriye bakacağız"

Bakan Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı"nın hayal olmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Milletimizin yüksek karakterinin, çalışkanlığının ve ahlakının hem bir gereği hem de ifadesidir. Aynı zamanda Türkiye'nin jeopolitik ve jeokültürel konumunun bize, yani milletimize de zorunlu kıldığı bir hedeftir. Gerek coğrafyamız gerek tarihi mirasımız gerekse milli hasletlerimiz bize bu tarihi sorumluluğu vermektedir. 23 yıllık AK Parti iktidarı bu tarihi yürüyüşün çok önemli merhalesi olmuştur. Bugün Terörsüz Türkiye yolunda atılan adımlarla bu tarihi hedefimize doğru önemli dönemeçten geçiyoruz.

Silahlı kuvvetlerimiz terör örgütüne karşı çok yoğun mücadele gerçekleştirmiş, güçlü operasyonları sayesinde ayrılıkçı terör örgütünü sınırlarımızın dışına süpürmüştür. Terör örgütünün silahları teslim etmesiyle de Terörsüz Türkiye'nin kapıları iyice açılmıştır. Yaşadığımız bu gelişmeler Gazi Meclisimiz çatısı altında oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla toplumsal mutabakat çerçevesinde yeni bir merhaleye ulaşacaktır. Emperyal güçlerin ve onların maşalarının 'böl, parçala, yönet' politikalarına geçit vermeyecek milli bir uyanışın, en güçlü, en somut ifadesi olacaktır. Artık geriye değil milletçe hep ileriye bakacağız. Bütün bunların hepsi, Türkiye Yüzyılı, bir milletin yeniden doğuşunun adı olacaktır."

Yumaklı, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli sac ayaklarından birisinin tarım ve orman sektörü olduğunu, gıda arz güvenliğini milli güvenliğin bir koşulu olarak gördüklerini, tarım politikalarını bu anlayışla şekillendirdiklerini vurguladı.

Tarım arazilerini koruma altına aldıklarını, tarımsal yatırım ve desteklemelerle en verimli, üretken ve sürdürülebilir yapı için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini dile getiren Yumaklı, üreticilerin alın terini korumaya ve kırsaldaki refah seviyesini artırmaya yönelik adımlar attıklarını, 23 yıldan bu yana tarım ve orman sektörüne yapılan yatırımlarla Türkiye'nin tarımsal hasılda bugün Avrupa'da birinci, dünyada da yedinci sırada olduğunu belirtti.

Yumaklı, sınamalarla karşılaştıklarını, özellikle küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tarım ve orman sektörünü etkileyen en önemli risk faktörlerinin arasında olduğuna dikkati çekti. Buna bağlı güçlü, dirençli ve sürdürülebilir tarım sektörü için suyu merkeze alan üretim planlaması sürecini 2024 itibarıyla başlattıklarını anımsatan Yumaklı, tarımsal destekleri, teşvikleri ve diğer hibe ve fonları tamamen üretim planlamasına entegre ettiklerini dile getirdi.

"Zirai dondan 65 il etkilendi"

Bakan Yumaklı, 5 yıllık hayvancılık yol haritasını açıkladıklarını hatırlatarak, "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek" ve "Güçlü Besi Güçlü Üretim" projelerinden de bahsetti.

Şubat ve nisanda yaşanan zirai dondan 65 ilin, Bolu'da fındık, ceviz ve elma üretimi yapan yaklaşık 2 bin üreticinin etkilendiğini aktaran Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) kapsamında kendilerine sigorta bedelleri ödendi. Dondan etkilenen Bolulu üreticilerimize bu zamana kadar ödediğimiz tazminat tutarı yaklaşık 16 milyon lira. 19 milyon lira daha ödenmiş olacak. Kasım ayına kadar bu ödemelerin tamamını bitirmiş olacağız. Sigortası olmayan ancak masrafları karşılanacak üreticilerimizin de ödemelerine bu ay itibarıyla başlamış olacağız."

Önceki gün açıklanan Orta Vadeli Program'ın birçok sektörde Türkiye'ye büyüme yönünde katkı sağlayacak önemli çalışmaları içerdiğini belirten Yumaklı, tarım, orman ve su alanında da özellikle gıda arz güvenliğine katkı sağlayacak, enflasyonla mücadeleyi ön plana alan, sektörün altyapısını güçlendiren ve risklere karşı dayanıklılığını artıracak önemli adımlar bulunduğunu, bu adımları gelecek 3 yılda var güçleriyle çalışarak hayata geçireceklerini anlattı.

Yumaklı, Bolu'nun Türkiye'nin en önemli kanatlı hayvan üretim merkezlerinden biri olduğunu dile getirerek, kentin 26 üründe de coğrafi işaret aldığını kaydetti.

Bolu'ya Bakanlık uhdesindeki konularda son 23 yılda yapılan yatırımların toplam tutarının 25 milyar lira olduğu bilgisini paylaşan Yumaklı, "Su ve sulama alanında da 66 tesis hizmete alınmış durumda. 11 bin dekarlık arazi de Bolu'da sulamaya açılmış durumda. Bu sulamaya açılan alanların ekonomiye katkısı yaklaşık 110 milyar lira. Yine Kırsal Kalkınma ve ORKÖY kapsamında hibe ve destekleri vererek 8 bin 525 projeyi destekledik. Yetiştiricilerimizin ekonomik hayvancılık yapmaları için de yaklaşık 18 bin dekarlık alanda mera ıslahı yapıldı." diye konuştu.

Yumaklı, kentteki bitkisel üretim miktarı ile küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığıyla ilgili de bilgi verdi.

Kentteki su ve sulama yatırımlarına devam edeceklerini belirten Yumaklı, 6 milyar lira maliyetli Tekke Barajı Sulaması işini bu yıl içerisinde ihale etmiş olacaklarını bildirdi.

Yaklaşık 200 milyon lira maliyetli Kürkçüler-Çivril Mahallesi Gücük Deresi işini gelecek yılın ilk yarısında bitireceklerini dile getiren Yumaklı, merkez ilçede taşkın kontrol için Yeşilköy Deresi'ne ilişkin çalışmaların da bu yıl sonuna kalmadan biteceğini söyledi.

Yumaklı, 965 milyon lira maliyetli Seben Taşlıyayla Göleti sulamasının yüzde 45 tamamlandığını aktararak, "Yaklaşık 3 bin 280 hektarlık alan sulanmış olacak. Bunu da 2027 içerisinde bitirmiş olacağız. Yine ormancılık alanında da bu yılın sonuna kadar hem ormanlarımızı geliştirme ve gençleştirme anlamında 160 milyon liranın üzerinde yatırım yapmış olacağız. 1,5 milyon fidan yeşiliyle ünlü ilimizde buluşturulmuş olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme yolundaki çaba ve gayretlerinin devam edeceğini vurgulayan Yumaklı, bu yoldaki mücadelelerine verdikleri destek ve katkılar için partililere teşekkür etti.

Bakan Yumaklı, konuşmasının ardından basına kapalı gerçekleştirilen "Üçüncü Kademe Teşkilat Toplantısı"na katıldı.