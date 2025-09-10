Tarımda Gençler Üretimde Önemli Rol Oynuyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemiz dört bir tarafında, yedi bölgesinde çok kıymetli üretim yapılan bir ülke. Birçok sınamalarımız var elbette ama ondan daha da fazla potansiyelimiz var. Bütün yapmamız gereken ve yapmayı amaçladığımız şey bu potansiyeli harekete geçirmek. Bunun için genç kardeşlerimize ihtiyacımız var." dedi.

Bir dizi program için Bolu'da bulunan Yumaklı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ziyaretinin ardından Ticaret ve Sanayi Odası'nda tarım ve orman sektörü temsilcileriyle toplantı yaptı.

Ardından Gölköy'deki İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balık Üretme Tesisi'ni ziyaret eden Yumaklı, yavru sazanları poşetlere doldurdu.

Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, Mersin balığının kıymetli ürün olduğunu söyledi.

Balığın Türkiye'nin 2 milyar dolarlık su ürünleri ihracatında önemli paya sahip olacağını belirten Yumaklı, "Bu ana gelmesi için 13-14 sene gerekiyor. Sularımızda da yaşamaya başladı, balıkçılarımız bunu avlıyor. Sembolik olarak av sezonunun açılmasıyla sularımıza bırakıyoruz ama yıl içerisinde de sulara bırakımı devam ediyor. Bunun ürünü siyah havyar, son derece kıymetli. 1 gramı 1 dolar. Dolayısıyla sadece balıktan ibaret eğil. Buna emek veren, geliştirilmesinde gayret sarf eden bakanlığımızın bütün çalışanlarına, projenin en başından bugüne getirilmesinde kimler varsa çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Türkiye'de genç bir üretici kesimi oluşmaya başladı"

Yumaklı, daha sonra Karaköy köyündeki ahududu bahçesinde hasat yaptı, çalışan kadınlarla sohbet etti ve bahçe sahibi Yunus Emre Kalaycı'dan bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, geniş yelpazede ürünlerin hem üretimini hem de satışını yapabilecek önemli bir potansiyele sahip olduklarını söyledi.

Son yıllarda özellikle iklim kaynaklı bazı risk faktörlerinin oluşmaya başladığına işaret eden Yumaklı, bununla alakalı 2024'den itibaren suyu merkeze alan bir üretim planlaması gerçekleştirdiklerini ve bunu uygulamaya aldıklarını kaydetti.

Yumaklı, bazı ürünlerin kendi üretim çevresini, ekosistemini bulduğunda çok önemli sonuçlar elde ettiğini gördüklerine işaret ederek, "Bu anlamda da burada ahududu yetiştiriciliği ki orman meyveleri olarak geçiyor, Bolu'da Emre kardeşimle, bu genç çiftçi, üretici kardeşimle beraber bir ivme kazanmaya başladı. Son derece kıymetli. Genç kardeşlerimin ve kadın girişimcilerimizin her şeyde olduğu gibi tarımsal üretimin içerisinde olmaları ülkemiz için son derece hayati çünkü bu genç kardeşlerim hem ürün desenleri hem ürün çeşitliliği hem bunların pazarlaması hem üretimin en optimumlarda yapılabilmesiyle ilgili her şeyi gerçekleştiriyorlar. Çok farklı fikirleri oluşabiliyor. Bunlar ülkemiz ve tarımsal üretimimiz için kazanç." ifadelerini kullandı.

Bulundukları ahududu üretim alanının organik tarım yapılan bir alan olduğunu dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın çok yoğun destekleriyle beraber bu genç kardeşim burada artık bir sonraki aşamaya da geçmiş ve etrafında bu üretimi yapabilecek olanlara fidelerini vermeye başlamış durumda. Bu da son derece kıymetli, yani üretimin gelişmesi zaten bu şekilde olur. Onların da pazarlama sorunlarını ya da pazarlamada oluşabilecek problemlerini bu şekilde oda halletmiş oluyor, burada bir ekosistem oluşturmaya başlamışlar. Tam da istediğimiz konu bu. Dolayısıyla biz bu ürünü sadece konuşuyorsak eğer artık Bolu'da üretiminin yerleştiği konusunda hemfikir olduğumuzu söyleyebilirim. Küçük maliyetler bunlar tabi ki suyun yönetimi çok önemli ama burada komplike bir üretim değil. Dolayısıyla aile işletmeleri bu ürünü üreterek çok iyi gelirler, kazançlar elde edebilirler."

Yumaklı, Bolu'nun ahududu üretiminde Bursa'dan sonra ikinci sırada bulunduğuna dikkati çekerek, "Sanıyorum bu gidişle gerçekten sadece Türkiye'de değil, dünyada da Bolu'da yetiştirilen ahududunun lezzetini bütün dünyayla tanıştıracak potansiyelde." dedi.

Katı organik ve organomineral gübre, organik tarım desteği ve tarım sigortasıyla ilgili desteklerinin bulunduğunu anlatan Yumaklı, "Emre kardeşimi bu çabalarından dolayı tebrik ediyorum. Kendisi sadece bir üretici değil aynı zamanda önemli de bir örnek yaşıtları için. Emre kardeşim gibi Türkiye'nin dört bir tarafında artık yeni jenerasyondan, genç kardeşlerimden, üretim yapanlar çoğalmaya başladı. Bu anlamda son derece umut verici bir gelişme olduğunu da söylemek istiyorum." şeklinde konuştu.

Yumaklı, üç yıl önce 6 dekarlık alanda başlayan üretimin yılda 10 tona çıktığını, istihdam da sağladığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ülkemiz dört bir tarafında, yedi bölgesinde çok kıymetli üretim yapılan bir ülke. Birçok sınamalarımız var elbette ama ondan daha da fazla potansiyelimiz var. Bütün yapmamız gereken ve yapmayı amaçladığımız şey bu potansiyeli harekete geçirmek. Bunun için genç kardeşlerimize ihtiyacımız var. Bakanlık olarak genç bir ekibimiz var. Türkiye'de genç bir üretici kesimi oluşmaya başladı. Etrafındaki bütün ekosistemine fayda sağlamaya başladı. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde hakikaten gıda arz güvenliği anlamında ülkemizin hamdolsun bundan sonraki yılları, dönemleri emin ellerdedir diye gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz."

Bakan Yumaklı'ya programlarında Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, AK Parti İl Başkanı Suat Güner ile bakanlık yetkilileri ve daire müdürleri eşlik etti.