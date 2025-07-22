54 Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ekiplerimiz, bugün ülke genelinde 22'si ormanlık alan, 32'si de orman dışı alan olmak üzere 54 yangınla mücadele etti. Bunlardan 51'i kontrol altına alındı." dedi.

Yumaklı, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, 20 Temmuz'da Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan yangının Bilecik sınırlarını aşıp Osmaneli ilçesi sınırlarına ulaştığını anımsattı.

Yangının 53. saatinde olunduğunu, bu haftanın hava sıcaklıkları ve rüzgar şiddeti dolayısıyla hem orman hem de orman dışı yangınlar açısından riskli olduğunun bilgisini veren Yumaklı, Sakarya'nın Geyve ilçesindeki yangın başladığında tedbiren Taşoluk ve Hacılar ile Bilecik'in Kızılöz köylerinin boşaltıldığını hatırlattı.

Yumaklı, yangının Bilecik Osmaneli sınırlarını geçmesiyle Kazancı, Büyükyenice ve Borcak köylerinin tedbir amacıyla boşaltıldığını anımsatarak, "Sakarya'nın Taşoluk ve Hacılar köyünde herhangi bir risk kalmadığı için dönüşler kontrollü bir şekilde başladı." dedi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırlarındaki Kızılöz, Kazancı, Büyükyenice ve Borcak köylerindeki 340 vatandaşın tedbiren güvenli bölgelere alındığını belirten Yumaklı, şöyle konuştu:

"Bu köylerde şu andaki tespitlerimize göre ki AFAD ekiplerimiz, köylerle ilgili tespitlerine devam ediyorlar. Şu anda 6 depo amaçlı kullanılan küçük ölçekli yapı ve bir konut zarar gördü. Yangının Osmaneli ilçe merkezine yaklaşmasıyla D-650 kara yolunun trafiği tedbiren Osmaneli'nin içerisine verilerek yönlendirilmiş oldu. Yangın süresince özellikle gece ve sabah saat 11.00'e kadar yoğun duman ve sis sebebiyle hava araçlarımız çalışamadı. Bundan sonra çalıştılar. Hızı saatte yaklaşık 50 kilometreye yaklaşan kararsız rüzgar. Belli bir yönde ilerlemeyen, belli bir yönde ilerlediği düşünülerek pozisyon aldığımız ama daha sonra terse dönerek arkadaşlarımızın da zaman zaman tehlike atlattığı bir ortamı bize yaşattı maalesef. Yine de buna rağmen gün içinde 8 uçak, 14 helikopter, 370 kara aracı, muhtelif türde araçlar ve bin 500 personelle şu anda yangınla var gücümüzle mücadeleye devam ediyoruz."

Yumaklı, gün içinde daha önce söndürüldüğü halde bu alanlarda yeniden alevlenmelerin olduğunu dile getirerek, "Zaman zaman da yangının sınırlarının dışına bazı alevlerini atmasıyla birlikte taşmalar oldu. Yangın sahasındaki dört farklı noktada arkadaşlarımız gün içerisinde mücadele etti. Bunlardan ikisinde şu anda risk kalmadı ama diğer iki noktadaki yangın devam ediyor. Arkadaşlarımız şu anda bütün gece boyunca müdahaleye devam edecekleri tertibatı almış durumdalar. Osmaneli ilçe merkezi ile ilgili herhangi bir risk olmadığını buradan ifade etmek istiyorum." bilgisini paylaştı.

Vatandaşlara sıcak hava uyarısı

Ekiplerin gün içinde farklı illerde farklı ölçülerde yangınlarla da mücadele ettiğini anlatan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekiplerimiz, bugün ülke genelinde 22'si ormanlık alan, 32'si de orman dışı alan olmak üzere 54 yangınla mücadele etti. Bunlardan 51'i kontrol altına alındı. Bugün başlayan ve devam eden 3 yangın var. Bunlardan bir tanesi, Eskişehir Seyitgazi, ikincisi Karabük merkeze yakın Çukurca ya da oraya yakın bir yerleşim birimi, bir de İzmir Urla'da devam eden yangınlar. Bunlarla ilgili arkadaşlarımızın en son bize verdiği rapor, enerjilerinin düşürüldüğü ve gece boyu müdahalelerle birlikte inşallah yarın itibarıyla güzel haberler vereceği yönünde."

Bakan Yumaklı, yangınlarla alakalı herhangi bir can kaybı yaşanmamasının en büyük mutluluk olduğunu, yaban hayvanlarından gözle görülen, görülmeyen bütün canlıların yangınlar sebebiyle yok olduğunu, bunun için herkesin düşünmesi ve üzülmesi gerektiğini dile getirdi.

Yüksek hava sıcaklığı, düşük nem ve rüzgarla yangın konusunda risk şartları ve ortamının oluştuğunu anlatan Yumaklı, "Yarın 40 hatta 45 dereceleri bulacak, ülke genelindeki illerde sıcaklıklar. Bu şartların hepsinin oluşması söz konusu. O yüzden vatandaşlarımızdan ricamız, kapalı alanların dışında herhangi bir ateş yakılmaması, bir alev oluşturabilecek herhangi bir ortama sebebiyet verilmemesi." dedi.

"Bilecik'te 53 saatin içinde sadece 45 dakika uyuyan arkadaşlarımı tebrik ediyorum"

Yangınla mücadelede Orman Teşkilatı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındakilerin yanı sıra vatandaşların da römorklarla su taşıyarak yardımcı olduğunu belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden şu anda Sakarya Geyve'de başlayıp Bilecik Osmaneli'nde devam eden yangın için bu 53 saatin içinde sadece 45 dakika uyuyan bütün arkadaşlarımı canıgönülden tebrik ediyorum, hepsini kucaklıyorum bu fedakarlıkları için. Bugün burada birçok ekibimiz, rüzgarın aniden yön değiştirmesiyle alevlerin içerisinde kaldı, 4 arkadaşımız dumanlardan etkilendi. Çok şükür, kendilerinde herhangi bir şey yok. Eskişehir ile ilgili rapor almak için kendisini aradığımız Eskişehir Orman Bölge Müdürümüz, tam benimle telefonda konuşurken rüzgarın yine ters esmesiyle ateşlerin içerisinde kaldı 7-8 arkadaşıyla birlikte. Hemen telefonu kapattı, hamdolsun herhangi bir hasar olmadan çıktı ancak onlar da dumandan etkilendiler. Kısa bir tedaviyle tekrar işlerinin başına döndüler."

Yumaklı, yangınlarla mücadelede büyük bir dayanışma, özveri ve eş güdüm içinde çalışan bütün kurum ve kuruluşları tebrik etti.

"Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da yangınları söndüreceğiz." diyen Yumaklı, Bilecik Osmaneli sınırları içindeki yangına gece boyu müdahalenin süreceğini, bu mücadelenin semeresini yarın almayı umut ettiklerini sözlerine ekledi.