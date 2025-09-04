Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Bayburt'ta konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gelecek hafta Erzurum'da, Kars'ta, Ardahan'da, Ağrı'da, Artvin'de ve Iğdır'da hayvan pazarlarını açacaklarını söyledi.

Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığındaki Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Programı'nda, her seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en büyük desteği veren Bayburtlulara teşekkür ederek Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme sürecinde hep birlikte çalıştıklarını belirten Yumaklı, dava arkadaşlarıyla birlikte vatandaşlarla yüz yüze görüşmek ve dertleşmek için yola çıktıklarını, bu kapsamda kendisinin de Bayburt'a geldiğini anlattı.

Yumaklı, Türkiye Yüzyılı'nın her şeyden önce bir ruh ve düşünce beraberliğiyle mümkün olacağına inandığını dile getirerek, milletin her zaman zor zamanlarda birleştiğini ifade etti.

Memleketin ve milletin bekası, istikbali için çalıştıklarını vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Biz yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü. Bu anlayışla memleketimizin her bir noktasında, her bir karış toprağında bir araya geliyoruz. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkes'i yani herhangi bir ayrılık gözetmeden hepsini kucaklayacak ve bağrına basacak potansiyeli olan tek partiyiz. Bu manada farklılıklarımız üzerinden hesap yapanlar, bunların üzerinden senaryolar üretenlerin karşısındaki şu anda yegane gücüz biz. Dolayısıyla parti olarak herhangi bir işte tabelası olan, ondan ibaret olan bir parti değiliz. Onların ne hale geldiğini zaten hepiniz çok yakından görüyorsunuz. Çünkü çok bariz, derin bir fark var."

Yumaklı, millete hizmet etmekten, devletin bekasını sağlamaktan başka bir amaçları olmadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye Yüzyılı'nı inşallah her bir karış vatan toprağında farklılıklarımızla beraber inşa edeceğiz, buna kararlıyız. Bunun en güçlü sinyallerinden bir tanesini de ve en son artık çözülecek ve çözülmesi gereken problemin güçlüce ifade edildiği husus da terörsüz Türkiye hususu oldu. Bildiğiniz gibi Silahlı Kuvvetlerimiz, karşısında kendisine silah çekenlere gereken cevabı verdi. Onları sınırlarımızın dışına süpürdü. Orada da gerekli tedbirleri aldı. Yapılması gereken ne varsa onların hepsini yaptı. Terör örgütü de artık bütün bunlara dayanamayarak çünkü o zorlama olmasaydı, o güçlü irade olmasaydı bugün bu noktalara gelemezdik, silah bırakmasıyla birlikte yeni bir dönemece girildi."

Bunun bir sonraki adımının da TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olduğunu anlatan Yumaklı, "İnanıyoruz ki milli birliğimizi, beraberliğimizi terörsüz Türkiye için yapılan bu çalışmalar pekiştirecek. Türkiye artık hepimizin derin yarası olan, bizlerde, bu millette iz bırakan bu terör belasından amasız, fakatsız kurtulacak inşallah." dedi.

Yumaklı, Türkiye'nin artık emperyal güçlerin ayar verebileceği bir ülke olmadığının altını çizerek, "Terörsüz Türkiye ile birlikte inşallah Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme çabaları da devam edecek ve bunu başaracak yolun taşlarını döşeyecek olan AK Parti hükümetleri olacak." diye konuştu.

"Biz tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sıradayız"

Bakan Yumaklı, tarım sektöründe daha iyiye ulaşmak, daha verimli ve kaliteli üretim yapabilmek için çalıştıklarını, gıda arz güvenliği konusunda herhangi bir problem yaşanmadığını söyledi.

Güçlü Türkiye'nin yolunun, güçlü tarımdan geçtiğini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Son 23 yılda nereden nereye geldik konusunda verilen en bariz örneklerden birisi de tarım sektörüdür. Çünkü bu sektöre yapılan yatırımlarla, desteklerle, teşviklerle bugün altını çizerek söylüyorum, biz tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sıradayız. Dünyada da yedinci sıradayız. Gerçekleri saptırmak isteyenler ya da gerçeklerden sizin bakışlarınızı kaçırmak isteyenler bunların hilafına birçok şey söyleyip, sizin başka tarafa doğru bakmanız için ellerinden geleni yapacaklar. Bu onların işi ama biz onların hiçbirisine kulak asmıyoruz. Bu bulunduğumuz konumu daha da güçlendirmek, daha da sürdürülebilir kılmak için uğraşıyoruz, didiniyoruz."

Küresel ısınma, iklim değişikliğine karşı da güçlü, dirençli bir tarım sektörü oluşturmak için uğraştıklarını belirten Yumaklı, Türkiye'nin dört bir tarafında, ülkenin gıda arz güvenliği anlamında canını dişine takıp alın teri ve akıl teri döken bütün üreticilere şükranlarını sundu.

Yumaklı, bitkisel ve hayvansal üretimde yaptıkları planlama ve diğer çalışmalara ilişkin bilgi aktararak, teşvik ve desteklerle her zaman üreticinin, üretmek isteyenlerin yanında olduklarını söyledi.

Türkiye'de 1965'ten sonra ilk defa görülen şap hastalığı cinsine karşı Şap Enstitüsünce hemen aşı geliştirildiğini anlatan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Aşılamalara başladık. Peyderpey tabii kapatmış olduğumuz hareketi engellemek için hayvan pazarlarını da aşılama oranı yüzde 85'in üzerine çıkmış olan illerimizde açmaya başladık. Aynı şekilde 38 ilimizi açmıştık. Önümüzdeki hafta inşallah Erzurum'da, Kars'ta, Ardahan'da, Ağrı'da, Artvin'de ve Iğdır'da hayvan pazarlarını açacağız. Oradaki aşılamalar belli bir orana ulaştı. Yine aynı şekilde Bayburt'a da arkadaşlarımız bugün 8 kişilik bir ilave ekiple geldiler zaten. Bunun dışında da yine ilave ekipleri göndereceğiz. İnşallah Bayburt'ta da 15 gün içerisinde aşılamaları tamamlayarak hayvan pazarlarını açmış olacağız."

Yumaklı, güçlü ve dirençli bir üretim sağlamak istediklerini belirterek, bunun için de Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek ile Güçlü Besi Güçlü Üretim projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

Bakanlık olarak üretmek isteyenlerin yanında olduklarını ifade eden Yumaklı, "Sadece Güçlü Besi Güçlü Üretim projesiyle yıllık ülkemizin kazancı 8 milyar olacak. Biz bu kazançların tekrar sektöre dönmesi için de uğraşıyoruz." dedi.

Yumaklı, Bayburt'ta üretim yapan 4 bin çiftçiye de azim ve gayretleri nedeniyle teşekkür ederek, "Son 23 yılda Bayburt'ta yapılan tarım ve orman alanındaki yatırımların toplam tutarı 24 milyar lira. 99 tesis hizmete alındı ve 167 bin dekarlık alan 167 bin dönüm yani sulamaya açılmış oldu." diye konuştu.

Bayburt'ta bitkisel üretim 4,5 kat arttı

Bayburt'ta Kırsal Kalkınma, ORKÖY, diğer destek ve teşviklerle birlikte 3 bin projenin desteklendiğine dikkati çeken Yumaklı, desteklemelerin süreceğini anlattı.

Yumaklı, tarımsal üretim alanlarının korunması için toprağın son derece kıymetli olduğunu dile getirerek, şunları aktardı:

"Burada dört ovamızda 287 bin dekarlık alanı içeren 4 ovamızı da büyük ova kapsamına almış olduk. Yaptığımız bütün bu çalışmalar ne ifade etti? Bugün itibarıyla bitkisel üretimimiz 4,5 kat artarak 3 bin tona ulaştı. Büyükbaş varlığımız yüzde 14 artışla 67 bin başa çıktı. Küçükbaş varlığımız potansiyelini koruyor. İlimizin tarımsal hasılası da 29 kat artarak 3 milyar liraya ulaşmış oldu."

Merkez ilçeye hizmet veren 106 milyon lira maliyetli Soğukgöze Göleti'nin sulama işini Aralık 2024'te tamamladıklarını hatırlatan Yumaklı, bununla beraber 910 dekarlık alanın sulamaya açıldığını söyledi.

Yumaklı, 95 milyon lira maliyetli Demirözü ilçesine hizmet veren Gökçelere beldesi birinci kısım işinin de aralıkta tamamlandığını anımsatarak, böylece taşkın kontrolünü sağladıklarını kaydetti.

Merkez ilçeye hizmet verecek, 58 bin dekarlık alanı sulayacak 1,8 milyar lira maliyetli Kırklartepe Sulaması inşaatının başladığını ifade eden Yumaklı, yapılan ve yapılacak projelerin Bayburt'a hayırlı olmasını temenni etti.

Yumaklı, başlattıkları tarım sayımıyla ilgili TÜİK'le çalıştıklarını ifade ederek, "Aslında onlar çalışıyor, bizler destek vermekteyiz. Bu anlamda da bütün üreticilerimizin bu kardeşlerimize destek olmasını, bizim doğru karar verebilmemiz için bu tarım sayımın önemli olduğunu tekrarlamak istiyorum. Hep şunu söylüyoruz, biz, kimler üretiyorsa onların yanındayız." diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı hedefimiz yani güçlü bir Türkiye hedefimiz bizim için bir tutkudur, bir davadır, olmazsa olmazımızdır." ifadesini kullanan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde teşkilat olarak bu hedefe kenetlendiklerini, görevlerini yerine getirerek mutlaka bu hedefe ulaşacaklarını kaydetti.

Bakan Yumaklı, kentteki temasları kapsamında Vali Mustafa Eldivan'ı, Belediye Başkanı Mete Memiş'i, MHP İl Başkanı Muharrem Baykal'ı ziyaret etti.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafa hayırlı işler dileyen Yumaklı, daha sonra Bayburt Üniversitesinin 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi'ndeki Tarım Araştırma ve Uygulama Alanı'nda yetiştirilen sebzelerin hasadına katıldı, Bayburt Belediyesi Tarım Yerleşkesinde incelemelerde bulundu, sektör temsilcileriyle bir araya geldi.