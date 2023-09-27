Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Azerbaycan temaslarını değerlendirdi Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan'la her konuda olduğu gibi tarımı ilgilendiren konularda işbirliği içerisinde ve yoğun temaslı çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan'la her konuda olduğu gibi tarımı ilgilendiren konularda işbirliği içerisinde ve yoğun temaslı çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Yumaklı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Tarımdan Sorumlu 2. Bakanlar Toplantısı'na katılmak için geldiği Azerbaycan'da gerçekleştirdiği temasları, AA muhabirine değerlendirdi.

TDT'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve cesaretlendirmesiyle genişlediğini Bakü'de de gördüklerini belirten Yumaklı, toplantıda özellikle gıda güvenliği, sürdürülebilirlik, iklim değişikliğinin etkisi ve su konusu gibi tarımı ilgilendiren konuların müzakere edildiğini aktardı.

Yumaklı, Bakü'de aynı zamanda TDT üyesi ülkelerden iş insanlarının katılımıyla Türk Agro İş Forumu'nun da yapıldığını hatırlatarak, bu etkinlikten de güzel sonuçlar elde edileceğini umduğunu söyledi.

TDT ülkelerinin birbiriyle ilişki ve iletişimin artırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Biz, bu ilişki ve iletişimi ne kadar artırırsak, üye ülkeler arasında tarım ürünlerinin hareketini o kadar kolay sağlamış oluruz. Biz, bu konuda özellikle standartlaştırma ve ortak katalogların oluşturulmasını önerdik. Bu da diğer ülkeler tarafından memnuniyetle karşılandı." diye konuştu.

Yumaklı, TDT ülkeleri arasındaki ticaretten de bahsederek, "1,5 trilyon dolarlık ticaret hacminin olduğu bir platformu konuşuyoruz. Bu platformda, şu andaki mevcut ticaret hacimleri çok az. Tarım ürünleri de bunun içerisinde çok daha cüzi paya sahip. Biz hem bilgi ve tecrübe paylaşımlarımı konuşurken aynı zamanda ticaret hacmimizin de artmasını sağlamış olacağız." ifadesini kullandı.

TDT toplantılarına, KKTC'nin de "gözlemci" sıfatıyla katılmasından memnuniyet duyduklarını belirten Yumaklı, diğer tüm ülkelerin de bundan son derece hoşnut olduğunu kaydetti.

"İki ülke arasında çok yoğun şekilde gıda ürünlerinin karşılıklı ticareti söz konusu"

Yumaklı, Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov'la ikili görüşme gerçekleştirdiğini aktararak, "Aramızda çok iyi ilişki var. Konularımızı çok hızlıca halledebiliyoruz." dedi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov'la da görüştüğünü anlatan Yumaklı, Türkiye'deki yangın ve depremlerde gösterdikleri destekler için Azerbaycan tarafına teşekkür ettiğini belirtti.

Yumaklı, bu yılki orman yangınlarına yapılan hızlı müdahaleleri ve alınan başarılı sonuçları Haydarov'la paylaştığını, bundan sonra da bilgi ve tecrübe aktarımına devam edeceklerini dile getirdi.

Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev'le de görüştüğünü söyleyen Yumaklı, "Karabağ'da, Cebrayıl'da Fidan Üretim Tesisi ve Ormancılık Eğitim Merkezimiz var. 20 Ekim 2022'de temeli cumhurbaşkanlarımız tarafından atılmıştı. Ekim 2024'te faaliyete geçmesiyle ilgili hazırlıkları gözden geçirdik. İnşallah bu tarihte açacağız." diye konuştu.

Yumaklı, Azerbaycan Devlet Su Kaynakları Ajansı Zaur Mikayılov'la da görüşerek, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Su verimliliği seferberliği" hususunda bilgi verdiğini, Mikayılov'un da bu konuda bilgi ve deneyim paylaşımı talebinde bulunduğunu kaydetti.

Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansı Başkanı Goşgar Tehmezli ile bir araya geldiğini belirten Yumaklı, "İki ülke arasında çok yoğun şekilde gıda ürünlerinin karşılıklı ticareti söz konusu. Buradaki bazı önemli hususları konuştuk." dedi.

Yumaklı, "Kardeş Azerbaycan'la her konuda olduğu gibi tarımı ilgilendiren konularda işbirliği içerisinde ve yoğun temaslı çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.