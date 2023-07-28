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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Antalya-Kemer'deki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucu kontrol altına alındı, soğutma...

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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Antalya-Kemer'deki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucu kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Antalya-Kemer'deki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucu kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Antalya Kemer Güncel Haberler

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