Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Antalya-Kemer'deki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucu kontrol altına alındı, soğutma...

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Antalya-Kemer'deki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucu kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.