Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Antalya-Kemer'deki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucu kontrol altına alındı, soğutma...
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Antalya-Kemer'deki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucu kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Antalya-Kemer'deki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucu kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor."
Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Güncel