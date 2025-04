Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 4. Tarım ve Orman Şurası'nın Eylem Planları Geleceğe Işık Tutacak

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4'üncü Tarım ve Orman Şurası'nda yaptığı konuşmada, "Buradan eylem planları çıkacak ve en önemlisi de sadece bugüne değil, gelecek 10 yıllara ışık tutacak önemli sonuçlar oluşturmuş olacağız" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 4'üncü Tarım ve Orman Şurası'nda konuştu. Bakan Yumaklı, dünyanın bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, "Değişimleri algılayıp, buna adapte olma zeminini oluşturmak zorundayız. Bu noktada bu tür çalışmalar, değişimin hızını yakalamak için önemli bir fırsattır. Bu hızı yakalamanın ilk şartı, rekabet gücü yüksek ve sürdürülebilir üretim yapısına sahip bir tarım sektörüdür. İklim değişikliğine karşı dayanaklı bir ormancılık, biyoçeşitliliğin muhafazası ve bütün hedeflerin gerçekleşmesi için mutlaka gerekli olan su kaynaklarının korunması. Aslında birbirinin içine geçmiş, aynı zamanda tek bir sektör de olan, üç ayrı sektörü konuşuyoruz; tarım, orman ve su. Su sektörlerin her birinin içinde birçok konu, her bir konuda da farklı düşünceye sahip birçok grup var. Şuramız, her bir grubun tek başına ve kapsayıcı olması imkansız bir çözüm seti sunması yerine, sonucunda çıkacak ortak kararlarla sorunlara bütüncül bir bakış açısı getirecektir. Bu anlamda şuramız, tüm paydaşların aynı hedefe odaklanmasını sağlayan bir bakış açısı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

'BİRÇOK HUSUSUN BAŞLANGICI'

Türkiye'de yaklaşık 78,5 milyon hektarlık bir arazi mevcudu bulunduğunu aktaran Yumaklı, "Bu arazinin 24 milyon hektarı tarım arazisi, 23,4 milyon hektarı da her geçen gün gelişmekle birlikte orman alanlarına sahip. 14,6 milyon hektar mera arazisi ve yaklaşık 2 milyon hektar su yüzeyi. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde ülkemizin, topraklarımızın ve doğal kaynağımızın yüzde 80'inden fazlasının bakanlığımız ve sektörlerimizin faaliyet alanına girdiğini söylemek mümkün. Şuramızda yaklaşık 1600 arkadaşımızla birlikte sahip olduğumuz bu insan ve doğal kaynağımızı daha iyi yönetmek ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Şunu söylemek isterim ki bu şura herhangi bir şeyin sonu değil, belki de birçok hususun başlangıcı. Dünyada ülkelerin ve uluslararası kuruluşların, tarım ve gıda ile alakalı hazırlamış olduğu bütün sektör raporlarını bakanlıktaki arkadaşlarımız dikkatli bir şekilde inceledi. Bu kuruluşlardan en önemlisi olan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) raporlarında sıkça dile getirdiği gibi dünya tarım ve gıda üretim ve tedarik zincirinde büyük bir kırılma meydana gelmiştir. Sahip olduğumuz doğal kaynağımız, üretimden gelen gücümüz, bilgiye dayalı bakış açımız ve istişareyi öne çıkaran yönetim anlayışımız bizi bu kırılmadan avantajlı bir şekilde çıkaracaktır. 'Yeni normal' olarak ifade edilen bu süreç bizim için yeni fırsatlar oluşturacaktır" diye konuştu.

'YANGINLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ MESAFE KATETTİK'

En önemli karbon yutak alanlarını oluşturan ormanların geliştirilmesi hususunun önemine dikkat çeken Bakan Yumaklı, "'Sezonu' demek istemiyorum ama havalar ısındıkça bu kavram hepimizin kafasında oluşuyor doğal olarak. Ancak şunu net bir şekilde ifade etmek isterim ki yangınla mücadelede yeni metotlar ve yeni teknolojiler, modern teknolojilerin kullanıldığını, ülkemizin bu alanda dünyanın öncü ülkelerinden biri yapma yolunda gerçekten önemli mesafeler kat ettiğimizi söylemek istiyorum. Bu konu sadece bizim ifade ettiğimiz değil, benzer kaderi paylaştığımız ülkelerden de duyduğumuz cümleler. Biyolojik çeşitlilik, geleneğimiz, geleceğimiz bu anlayışta Anadolu'nun bu konudaki zenginliğini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

'ŞURA KARARLARINI, CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIKLAYACAK'

Yumaklı, gerçekçi, uygulanabilir ve tüm paydaşların beklentilerini yansıtan bir şura süreci geçirmek zorunda olduklarını vurgulayarak, "Dolayısıyla ben Tarım Orman Şurası'nın hazırlık süreci de dahil olmak üzere bütün safhalarında ortaya çıkan sinerjinin, sektörümüzün tüm paydaşlarının ortak bir amaç etrafında toplanmasını sağladığına inanıyorum. Buradan eylem planları çıkacak ve en önemlisi de sadece bugüne değil, gelecek 10 yıllara ışık tutacak önemli sonuçlar oluşturmuş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu şura sonucunda çıkacak olan kararları merakla beklediğini ifade etmişti. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız 14 Mayıs'ta şura kararlarını açıklayacak" dedi.

Haber: Gizem CENGİL- Muhammet BAYRAM/ANKARA,