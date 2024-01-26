Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 2024 yılında 527 su ve sulama tesisi yapılacak

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2024 yılında 527 su ve sulama tesisi yaparak aziz milletimizin hizmetine sunma hedefini ortaya koyduk. Bu hedefi de gerçekleştirmemiz için büyük gayret sarf etmemiz gerekiyor. Kuraklık riskleri 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da illerimizin taleplerini bu yöne doğru kaydıracak. Bu bağlamda her zaman dikkatli olmamız gerekir. İllerin durumunu gün ve gün takip etmek zorundayız" dedi.

DSİ, İstanbul'da 'Üst Düzey Yönetim Değerlendirme ve Eğitim Semineri' programı düzenledi. Programa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su işleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'nın yanı sıra DSİ yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemizin suyunun yönetimi ve planlanması konusunda son 21 yıldaki aşamaları hepimiz gözlemliyoruz. Uygulanan stratejiler, hayali kurulan yüzlerce tesisi bugün kullanıma sunmuş durumda. Konya Ovası'nın suya hasretini giderecek olan proje tozlu raflardan indi. GAP projesinde ciddi ilerlemeler sağlandı. Çine Adnan Menderes Barajı ve HES hayal olmaktan çıktı. Asrın projesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su getirme projesi, gerçekten bunun ne anlama geldiğini sizler mühendislik anlamında yapanlar olarak bilirsiniz. Ancak insanların bunları tahayyül etmesi zor. Bunlarında hayata geçirilmesi, gündeme gelmesi ve hayata geçirilmesi Yavru Vatan Kıbrıs'ta su bantlarının kurulması bu zaman zarfında gerçekleşti. Çok önemli bir şey var. Bunu her yerde söylüyoruz. Kendi kategorisinde ülkemizin en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES, yüzde yüz Türk mühendislerin emeğidir, alın teridir, milli birikimdir. Bu barajla bir eşik atlanmıştır. Bir baraj yaptık dünyaya nam saldık. Küçük bir gölet yaptık, çiftçimizin umut dünyası olduk. Bu nedenle büyük ve tüm projelerimiz bizim için kıymetli ve önemlidir" dedi.

"21 YILDA 10 BİNDEN FAZLA PROJE GERÇEKLEŞTİ"

Konuşmasına devam eden Bakan Yumaklı, "Son 21 yıldaki yapılmış olan çalışmaların 2024 yılı fiyatlarıyla 2 trilyon 400 milyar liralık bir tutara ulaştı. 10 binden fazla projenin bu kaynağın aktarılmasıyla gerçekleştiğini de kamuoyuna aktarmış olalım. Kontrol edebileceğimiz bazı hususlar önümüzdeki dönemde bizleri daha fazla zorlayacak. 'Yeni Normal' adını verdik. Bunu her yerde telaffuz ediyoruz. Bu artık anlaşılsın ve zihinlerde yerini alsın. İklim değişiklikleri, göç, nüfuz artışı ve aklınıza gelebilecek birçok unsur bundan sonraki dönemde birincil anlamda Devlet Su İşleri'nin çalışmalarını etkileyecek. Biz vatandaşlarımıza gündelik hayattaki mesajlarımızı vereceğiz. Ancak su verimliliği seferberliği dediğimiz suyumuzu doğru kullanmak, planlamak ve gelecek nesillere olması gerektiği gibi aktarmak konusunda en önemli paydaşın Devlet Su İşleri olduğunu unutmamız gerekiyor. Bu konuda önemli göreve ve sorumluluklara sahip. Her ne kadar yağmur yağmasında barajların doluluk seviyesine gelmiş olsa da bunlar bizi aldatmasın. Geleceğimiz için suyu verimli kullanmak, suyu planlamak, bizim için hayati önem taşıyor. Sadece bizim için değil sınırdaş ülkelerimiz içinde son derece hayati önem taşıyor" diye konuştu.

"2024 YILINDA 527 SU VE SULAMA TESİSİ HEDEFİ ORTAYA KOYDUK"

Ülkemizdeki su kaynaklarını sürdürülebilir şekilde yönetmek ve geliştirmek herkesin ortak hedefi olduğunu belirten Bakan Yumaklı, " Bu hedefe ulaşmak için hepimizin sorumluluklarını hatırlatmış olayım. 2024 yılında su kaynaklarının verimli kullanılması, vatandaşlarımızın ihtiyacı olan her türlü suyun kesintisiz olarak sağlanması, doğal kaynaklardan da üretimimizi desteklemek için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. 2024 yılında 527 su ve sulama tesisi yaparak aziz milletimizin hizmetine sunma hedefini ortaya koyduk. Bu hedefi de gerçekleştirmemiz için büyük gayret sarf etmemiz gerekiyor. Kuraklık riskleri 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da illerimizin taleplerini bu yöne doğru kaydıracak. Bu bağlamda her zaman dikkatli olmamız gerekir. İllerin durumunu gün ve gün takip etmek zorundayız. Çalışmalarımızın esası olan su kaynaklarının doğru yönetiminde suyun en çok yüzde 77 oranında kullanıldığı tarım sektöründe basınçlı sulama şebekelerinin hayata geçirilmesiyle alakalı topyekün bir seferberliğin bu anlamda olması gerekir. Yapay zeka başta olmak üzere, sulama konularında suyu tasarruflu ve verimli kullanılacak sistemleri de mutlaka uygulamaya koymamız gerekir. Üretim planlamasının en önemli unsurunun suyu merkeze koyarak bütün kamuoyu ve milletimize bildirdik, ilettik konuşmaya da devam ediyoruz. Bu vesileyle sizlerin vereceğiniz planlar ve ön görüler son derece önemli" dedi.