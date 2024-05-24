Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 1 milyar 221 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesini çiftçilere aktaracak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 221 milyon 785 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, çiftçilere yönelik tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşım yaptı.

Destekleme ödemelerinin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunan Yumaklı, "1 milyar 221 milyon 785 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı'nın paylaşımında söz konusu destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgi de verildi.

Buna göre, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği için 1 milyar 199 milyon 293 bin 160 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 22 milyon 44 bin 840 lira, hastalıktan ari işletme desteği için 447 bin lira ödeme gerçekleştirilecek.