Tarım ve Orman Bakanı Yangın Bölgesine Gitti
Güncel Haberler
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'da devam eden orman yangını bölgesine intikal etti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangının sürdüğü bölgeye gittiği bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı, Muğla Milas'ta orman yangının devam ettiği bölgeye intikal etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışıldığı bilgisi Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından paylaşılmıştı.
Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel