Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci; Yarseli Barajı'nda su sızıntısı bulunmuyor
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ürkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Hatay Yarseli Barajı'nı yerinde inceledik.
ürkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Hatay Yarseli Barajı'nı yerinde inceledik. Barajda patlama ya da su sızıntısı bulunmuyor.
Deprem bölgesindeki barajlarda DSİ her türlü tedbiri aldı.
İskenderun Limanı yangınında OGM ve diğer kurumlarımız yoğun çaba gösterdi.
Tüm halkımız müsterih olsun. Devletimiz sahadadır.
HATAY -(DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel