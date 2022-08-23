Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Sarıyer'de çiftçilerle buluştu

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sarıyer'de köy kahvesinde düzenlenen programla çiftçilerle buluştu.

Ak Parti'nin "Yüz Yüze 100 Gün" Projesi kapsamında bugün Sarıyer'e ziyaretlerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, saat 18.30'da Gümüşdere köy kahvesinde çiftçilerle bir araya geldi.Çiftçilere seslenen Bakan Kirişci, "Burada bir asalet var, sessizlik var. Hem kırsal aynı zamanda bir kentin nimetleri var. Bundan dolayı yerinizin kıymetini bilin onu söyleyeyim, kimseye kaptırmayın, öyle şehre mehre heveslenmeyin. Biz zeytinyağı ve tereyağını sırf modernite adına -ki bunun bir modernlik olmadığını daha sonra öğrendik ama iş işten geçti- margarine tercih etmiştik hatırlarsanız. Sonra öğrendik ki, zeytinyağı ve tereyağı kurtuluşumuz için, hastalıklardan ari bir yaşam için, vücudumuz için vazgeçilmez bir şeymiş. Niye anlattım ben margarini. Yine modernlik adına, tırnak içerisinde çağdaşlık adına kırsalı terk ettik. Kentte bir marifet varmış, kentin bir mahareti varmış gibi kente göç ettik. Bugün gecekondu meselesi başta İstanbul olmak üzere bütün kentlerimizin en büyük meselesi. Kadına şiddet, insanların birbirine olan saygısızlığı... Nasıl oluyor anlamıyorum iki kişi kavga ettiğinde birinde ya silah çıkıyor ya bıçak çıkıyor. İnsan bıçağı niye taşır veya silahı niye taşır, neden bunlara ihtiyaç duyar? Ama maalesef bu kırsalı terk etmenin faturaları olarak cinayetlere, kadına şiddete, kentsel dönüşüme tabi tutulacak milyonlarca gecekonduya biz muhatap olduk. Onun için diyoruz ki, yerinizin kıymetini bilin, aman ha burayı terk etmeyin" dedi.