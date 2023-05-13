Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Türkiye, 14 Mayıs seçimleriyle yeni bir döneme başlayacak ve aziz milletimiz bu yolda eminim yolunu şaşırtmadan, saptırmadan bildiği doğru yolda yürümeye devam edecek.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, " Türkiye, 14 Mayıs seçimleriyle yeni bir döneme başlayacak ve aziz milletimiz bu yolda eminim yolunu şaşırtmadan, saptırmadan bildiği doğru yolda yürümeye devam edecek." dedi.

Bakan Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, devlet millet elbirliğiyle depremlerden etkilenen illeri yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Seçim sürecinin sonuna geldiklerini belirten Kirişci, "İnşallah yarın hem ülke genelinde hem Kahramanmaraş'ımızda büyük bir zafer kazanarak Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğimizi ilan edeceğiz. Bunun mutluluğuna hep birlikte yaşayacağız." diye konuştu.

Kahramanmaraş'a kazandırmayı planladıkları yatırımları anlatan Kirişci, "Öncelikli hedefimiz çadırlarda, konteynerlerde yaşayan ya da şehrini terk etmek zorunda kalan tüm hemşehrilerimizi kalıcı konutlarına kavuşturmak ve hayatı yeniden normalleştirmektir." ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla 22 bin 42 konteynerin planlandığını, bunun 15 bin 210'unun yerine konulduğunu ifade eden Kirişci, en geç haziranın sonuna kadar konteyner ihtiyacının tamamının karşılanacağını kaydetti.

Kalıcı konutların inşaatının devam ettiğini ve ilk etapta 70 bin konutun planlandığını aktaran Kirişci, yaklaşık 14 bin konutun inşaatına başlandığını, 30 bin 310 köy evinin planlandığını ve 6 bin 137'sinin ihalesinin yapılarak inşaatına başlandığını belirtti.

En geç bir yıl içinde tüm konutların teslim edileceğini dile getiren Kirişci, kentte yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Kente yaklaşık 9 milyar liralık ulaşım yatırımı, 6,5 milyar milli eğitim yatırımının planlandığını ifade eden Kirişci, DSİ'nin 35 milyar liralık, TUSAŞ'ın ise 1 milyar liralık savunma sanayi yatırımı yapacağını ekledi.

"Kahramanmaraş'ın sağlık alanındaki eksiklikleri de giderilmiş olacak"

Kent merkezindeki Gazi Kışlası ve Aksu Kışlası'nın yeni bir alana taşınacağını, Gazi Kışlası'nın sağlık ve turizm sektörüne hizmet verecek şekilde dönüştürüleceğini ifade eden Bakan Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazi Kışlası'nın kuzeyinde yer alan yaklaşık 39 bin metrekarelik alanda 250 yataklı modern hastaneyi inşallah inşa etmiş olacağız. Kentin batısında yer alan ve Hasancılık mevkisi olarak bilinen yerde 850 yataklı tam teşekküllü bir hastaneyi de inşallah inşa etmiş olacağız. Böylelikle şehrin güneydoğusunda Necip Fazıl Hastanesi, yapacağımız 850 yataklı hastane de kuzeybatısına diğer taraftan 250 yataklı diğer hastane de şehrin geri kalan kısmı olmak üzere hizmet verecek. Böylelikle Kahramanmaraş'ın sağlık alanındaki eksiklikleri de giderilmiş olacak. Türkoğlu ve Nurhak ilçelerindeki hastaneler maalesef ağır hasarlı. Buralara da 50'şer yataklı Acil Durum Hastaneleri inşa edilecektir."

Kahramanmaraş'a son teknolojiyi barındıran, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Osmaniye ve Adana'ya hizmet veren Et ve Süt Kombinası inşa edeceklerini belirten Kirişci, "Bu tesis, doğrudan 200 dolaylı 2 bin kişinin istihdamını sağlayacak. Çok daha önemlisi, hayvancılığımızın gelişmesine büyük bir motivasyon kaynağı olacak." ifadelerini kullandı.

Seçimlere çok az bir zaman kaldığını aktaran Kirişci, şunları söyledi:

"Türkiye, 14 Mayıs seçimleriyle yeni bir döneme başlayacak ve aziz milletimiz bu yolda eminim yolunu şaşırtmadan, saptırmadan bildiği doğru yolda yürümeye devam edecek. Milletimizin sağ duyusunu, Anadolu'nun bilgeliğini seçim sandıklarına taşıyacaksınız. Çünkü 15 seçimdir AK Parti'nin yanında, liderinin yanında durmuş, genel ve yerel seçimlerde, referandumlarda hep liderinin etrafında kenetlenmiş bir Türkiye ve aziz millet var. Kahramanmaraş'ımız bu birlikteliği ziyadesiyle gösteren iller sıralamasında üst sıralarda yer alıyor, biz eminiz bu seçimde de yine üzerine düşeni ziyadesiyle gerçekleştirecektir. 14 Mayıs seçimleri özellikle ilk defa oy kullanacak gençlerimiz için de çok belirleyici bir seçimdir. Biz gençlerimize güveniyoruz."

Bakan Kirişci ve eşi Hanife Kirişci beraberindeki AK Parti milletvekili adayları ve partililerle Uzun Çarşı'da yürüyerek yarın kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla kadınlara karanfil verdi.