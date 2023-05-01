Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bu aziz millet, ferasetiyle, basiretiyle, irfanıyla erdemlidir. Bunlara asla prim vermeyecek, vermeyecek. Ben size yürekten inanıyorum." dedi.

Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg ile geldiği Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde TOKİ inşaat alanında incelemelerde bulunan Kirişci, şantiye alanında kontrollü patlatma yaptı.

Patlatmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kirişci, Afşin'de yapımı devam eden TOKİ konutlarıyla ilgili bilgi verdi.

İnşaat alanındaki çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmeye çalışıldığını ifade eden Kirişci, depremzede vatandaşları en kısa sürede kalıcı konutlarla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Yapılan işlerin kolay olmadığına dikkati çeken Kirişci, "11 ilde böyle bir hadise yaşanacak, 11 ilde eş zamanlı bu çalışmalar yürütülecek. Bu ancak güçlü ve büyük bir devletin yapabileceği bir iştir. Bu devlet el ele verdi, gönül gönüle verdi 6 Şubat sonrası bu yaraları önce sararak daha sonra bu süreçlere erişilmiş oldu." diye konuştu.

Afşin Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katılan Kirişci, Kahramanmaraş'ın evladı olmaktan gurur duyduğunu belirterek, parti üyelerinin 14 Mayıs zaferi yazması için çok çalışacağına inandığını dile getirdi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dünya lideri olduğuna vurgu yapan Kirişci, "Bugün Recep Tayyip Erdoğan'a sadece Türkiye'nin ihtiyacı yok. Recep Tayyip Erdoğan'a dünyanın ihtiyacı var. Mazlum coğrafyaların, mazlum milletlerin, mağdur milletlerin, Recep Tayyip Erdoğan'a ihtiyacı var kardeşim. Su gibi, hava gibi ihtiyacı var. 21 yıldan beri bu memlekete hizmeti bir ibadet aşkıyla yapan Recep Tayyip Erdoğan'a, Reise hay hay, Kemal'e bay bay diyecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

Kirişci, 14 Mayıs'ın milli ve yerli olanlarla, gayri milli olanlar ve terör örgütleriyle aleni iş tutanların mücadelesi olacağını dile getirdi.

Eski Türkiye'nin geride kaldığına dikkati çekerek muhalefeti eleştiren Kirişci, şöyle konuştu:

"Seccadeye basan bu, Konya'ya gidip 'ülke' diyen bu. ya asgari ücretten vergiyi 2022 yılının başından beri kaldırdık mı? Evet kaldırdık. Günaydın. Neredesin sen? Hangi coğrafyada yaşıyorsun? Şimdi kalkmış diyor ki 'Asgari ücretin vergi dışında bırakacağız.' Yahu bu adamın Türkiye'den haberi yok. Kendisi sanki Hazine Maliye Bakanlığı yapmış gibi ben diyor 'Hazine Maliye Bakanıyken' diyor. Hani bunamış mı desek bilmiyorum. Ruh hali nedir? Ondan haberimiz yok. Ama arkadaşlar bunların o yarattıkları Türkiye artık geride kaldı, hamdolsun."

İlçede ilk etapta yapılacak konutlar hakkında bilgi veren Kirişci, "Kardeşlerimize 1079 konutla ilgili ne zaman bitireceksiniz dedim. '11 ve 12'nci ayda bitirmiş evleri teslim etmiş olacağız' dediler. Ben size soruyorum. Yaparsa kim yapar? Onlar dedikodu yapar. Recep Tayyip Erdoğan iş yapar iş." dedi.

Türkiye'nin son yıllarda yapmış olduğu yerli ve milli araçlara değinen Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Denizde sondaj gemilerimiz var mı? Var. Arama gemilerimiz var mı? Var. Elhamdülillah. Doğal gazı bulduk mu? Bulduk. Petrolü bulduk mu? Bulduk. ya bu doğal gazı biz mi icat ettik? Allah vermişse onu bu topraklara niye bakmadınız? Niye araştırmadınız bunları? ya doğal gazı coğrafyamıza bağlıyoruz, Anadolu topraklarına bağlıyoruz. Hanımefendinin ettiği lafı hatırlıyorsunuz değil mi? 'Bu Putin'in gazı olmasın' diyor. Sana ne diyeyim ben. Başka bir şey demiyorum. Bu aziz millet, ferasetiyle, basiretiyle, irfanıyla erdemlidir. Bunlara asla prim vermeyecek, vermeyecek. Ben size yürekten inanıyorum."

Kirişci, konuşmasının ardından İYİ Parti'den AK Parti'ye katılanlara rozet taktı.

Programa, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile partililer katıldı.