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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, düşen helikopterin enkazını yerinde inceledi

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Bakan Kirişci ve beraberindeki heyetin helikopterin enkazını incelemesi DENİZLİ - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, düşen helikopterin enkazını yerinde inceledi.

Bakan Kirişci ve beraberindeki heyetin helikopterin enkazını incelemesi DENİZLİ - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, düşen helikopterin enkazını yerinde inceledi.

Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için giden helikopterin Denizli'nin Çardak ilçesi'nde, düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 Rus vatandaşı hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Denizli Güncel Haberler

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