Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti - Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti
AA - Ahmet Kaplan - Güncel
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin valilik defterini imzalaması Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye hediye takdim edilmesi Görüşmeye katılanların genel görüntüsü Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin valilik defterini imzalaması
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye hediye takdim edilmesi
Görüşmeye katılanların genel görüntüsü Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti
AA / Ahmet Kaplan - Güncel