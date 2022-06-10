Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti - Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin valilik defterini imzalaması Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye hediye takdim edilmesi Görüşmeye katılanların genel görüntüsü Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin valilik defterini imzalaması Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye hediye takdim edilmesi Görüşmeye katılanların genel görüntüsü Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti AA / Ahmet Kaplan - Güncel Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Diyarbakır Güncel Haberler

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