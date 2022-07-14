Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "(Datça yangını) Şu anki tespitimiz elektrik trafosundan çıktığı, ama kesin değerlendirmeleri ilerleyen...
AA - Ayşe Yıldız - Güncel
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "(Datça yangını) Şu anki tespitimiz elektrik trafosundan çıktığı, ama kesin değerlendirmeleri ilerleyen saatlerde paylaşacağız"
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "(Datça yangını) Şu anki tespitimiz elektrik trafosundan çıktığı, ama kesin değerlendirmeleri ilerleyen saatlerde paylaşacağız"
AA / Ayşe Yıldız - Güncel