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Tarım ve Orman Bakanı: Tarımsal destekler arttı, ihracat rakamları yükseldi

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti hükümetlerinin tarımsal destekleri ve tarım ihracatının artışını açıkladı. Yumaklı, tarımsal desteklerin 100 milyar liraya ulaştığını ve tarım ihracatının 32 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ak Parti hükümetlerinden önce tarımsal destek için sadece 2 milyara yakın bir destek verilirken bugün verilen destek 100 milyar liraya ulaşmış vaziyette. Kaç kat arttığını siz hesap edin. Biz destekledik, çiftçimiz üretti. Yaklaşık 3,8-4 milyar dolarlık bir tarım ihracatımız vardı. Bugün o ihracat rakamı 32 milyar dolara ulaştı. İnşallah bu yıl 35 milyar dolarlara gideceğiz" dedi.

Bakan Yumaklı, Kastamonu Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Yumaklı, şu anda tarımsal gelirin 1,6 trilyon lira olduğunu belirterek, "Bu rakam yaklaşık 972 milyarlardan buraya geldi. AK Parti hükümetlerinden önce tarımsal destek için sadece 2 milyara yakın bir destek verilirken bugün verilen destek 100 milyar liraya ulaşmış vaziyette. Kaç kat arttığını siz hesap edin. Biz destekledik, çiftçimiz üretti. Yaklaşık 3,8- 4 milyar dolarlık bir tarım ihracatımız vardı. Bugün o ihracat rakamı 32 milyar dolara ulaştı. İnşallah bu yıl 35 milyar dolarlara gideceğiz. Üretim rekorlarını hiç saymıyorum bile. Şimdi bizim en büyük rakibimiz yine kendimiz olmuştur. Yeni rekorlar için kolları sıvadık. Benim de görevi devraldığım andan itibaren ki öncesinde de bakan yardımcılığım dönemim vardı; bu projelerin başında vardım, bunları sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ AY ÜRETİM PLANLAMASI HAYATA GEÇECEK'

Ardından gıdanın önemine dikkat çeken Yumaklı, "Belki birçok şeyden vazgeçersiniz ama gıdanızdan vazgeçemezsiniz. Dolayısıyla bunun garantisini sağlamak üzere artık geleneksel halden bunu daha iyi planladığınız, teknolojiyi daha iyi kullandığınız, daha çok, daha kaliteli, daha verimli ürettiğiniz hale geçmek zorundasınız. İşte bakanlığımız bunları sağladı. Hayvansal üretimde, su ürünlerinde üretim planlamasına bu yılbaşı itibarıyla başladık. Diğer bitkisel üretimde de Allah nasip ederse önümüzdeki aydan itibaren üretim planlaması artık hayata geçmiş olacak. Hani hep konuşuyoruz ya 'bir sene para etti' diye bir ürün ekiliyor. Ertesi sene o ürünün bir kısmı satılamayınca 'ya bu artık para etmiyor' denilip ekilmiyor. Bu sefer de eksikliğiyle o ürünün fiyatları yükseliyor. İnşallah bu konu artık zaman içinde gündemimizden kalkacak" ifadelerini kullandı.

'BUNUN NERESİ PEŞKEŞ ÇEKMEK'

Üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazilerinin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sezonluk olarak tarımsal amaçlı kiraya verilmesi kararına da değinen Yumaklı, bu konuyu 2 yıldır dile getirdiklerini belirterek, "Yasal düzenlemesini yapmışız. Hiç sesleri çıkmamış. Ancak kendilerine konu mu bulamadılar, nedir; 'Devlet insanların arazilerine çökecek' tabiri mazur görünüyor. ya da işte 'Şirketlere peşkeş çekilecek'. Yahu kardeşim, insan zahmet eder de bir okur ya. Bilgisi olmadan fikir serdetmek. Çünkü bunların DNA'larında bu var. Burada nerede peşkeş çekmek, nerede buraya çökmek? ya bu kadar basit konuda bile okumayan, okusa bile okuduğunu anlamayan bir zihniyette karşı karşıyayız. Bakın bu hayatımızın her döneminde karşımıza gelen bir husus. Bütün amaç kafalarında olanı elde edene kadar. O döneme kadar her şey mubah. Her şeyi söyleyebilirler. Bu yalanların ortaya çıkmasından da hiçbir şekilde de hani bir mahcubiyetleri de yok, bu da anlaşılır gibi değil" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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