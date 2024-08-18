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Tarım ve Orman Bakanı: Şu an için endişe verici bir yangın yok

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın müdahaleleri hakkında bilgi vererek, şu an için endişe verici bir yangın olmadığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, perşembe günü sabahtan bu saate kadar 247 yangına müdahale edildiğini ve bunlardan 241'inin kontrol altına alındığını belirterek, "Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangın yok." dedi.

Yumaklı, Muğla'da, Yatağan'ın Yava Mahallesi ile Ula ilçesinin Karadere mevkisinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarını helikopterle izledi.

Daha sonra Ula Yangın Yönetim Merkezi'ne gelen Yumaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla ilgili sabahtan bu yana bilgilendirmeler yaptığını söyledi.

En son İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar yangınının kontrol altına alındığı bilgisini verdiğini belirten Yumaklı, "İzmir'in Menderes ilçesindeki Tahtalı Barajı'nın her iki tarafında devam eden yangının enerjisinin düşürüldüğünü söylemiştim. Arkadaşlarımız müdahaleye devam ediyorlar. Arazinin sarp, kayalık ve ulaşılma sorunu nedeniyle farklı yollardan ulaşarak, yollar açarak, birbirine hortumlar ekleyerek müdahaleler devam ediyor. Gece boyunca müdahale devam edecek. Tehlike arz eden durum yok." dedi.

İkinci yangının Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde geniş alana yayılan yangın olduğuna değinen ve herhangi bir problemin kalmadığını, büyük oranda kontrol edildiğini bildiren Yumaklı, "Karabük'ün Ovacık ilçesindeki orman yangını an itibarıyla kontrol altına alındı. 5 yangından bir tanesi kontrol altına alındı. Manisa Gördes yangınını söndürme çalışması büyük oranda tamamlandı ancak gece soğutma çalışmaları devam edecek. Yarın sabah itibarıyla son kontrollerden sonra bilgisini verebiliriz." diye konuştu.

Bakan Yumaklı, Uşak Eşme'deki yangında da büyük oranda kontrolün sağlandığını ancak soğutma işlemlerinin devam ettiğini vurgulayarak, son bilgiyi yarın vereceklerini söyledi.

Ekiplerin yoğun mücadele verdiğini kaydeden Yumaklı, "Perşembe günü sabahtan bu saate kadar 109'u orman yangını, 138'i kırsal yangın toplam 247 yangına müdahale edildi, bunlardan 241'i kontrol altına alındı. 241 yangını kontrol altına almak için bize destek veren herkese çok teşekkür ederim. Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangın yok. Ancak müdahalesi devam eden, enerjisi düşmüş, büyük oranda kontrol altına alınmış ya da yarına kadar iyileşmeyi sağlayacak bize güzel haberler verecek sonuçları paylaşacağız." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Güncel

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