Tarım ve Orman Bakanı Samsun'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Samsun'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret eden Yumaklı, burada personelle bir araya geldi.

Daha sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne giden Yumaklı, belediyenin projeleri hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'den bilgi aldı.

Bakan Yumaklı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü'ndeki sektör paydaşları toplantısına da katıldı. Burada tarım sektörü temsilcileri ile bir araya gelen Yumaklı, daha sonra MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur'u parti binasında ziyaret etti.

Yumaklı'ya ziyaretlerinde Samsun Valisi Orhan Tavlı ile AK Parti Samsun milletvekilleri Mehmet Muş, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu eşlik etti.