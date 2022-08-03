Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak. Kirişci, AAtölye'de saat 10.00'da başlayacak Editör Masası'nda, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak. Bakan Kirişci'nin açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak, aafinans.com ile Twitter'dan da "@anadoluajansi" ve "@aa_finans" hesaplarından takip edilebilecek. Güncel AA / Merve Özlem Çakır Bekir Pakdemirli Anadolu Ajansı Vahit Kirişci Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.