Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Kirişci, AAtölye'de saat 10.00'da başlayacak Editör Masası'nda, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak.
Bakan Kirişci'nin açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak, aafinans.com ile Twitter'dan da "@anadoluajansi" ve "@aa_finans" hesaplarından takip edilebilecek.
AA / Merve Özlem Çakır - Güncel