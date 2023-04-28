Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kütahya Valiliğini ziyaret etti
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kütahya Valiliğine ziyarette bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kütahya Valiliğine ziyarette bulundu.
Bakan Kirişci'yi, Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Belediye Başkanı Alim Işık ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay karşıladı.
Valilik şeref defterini imzalayan Kirişci'ye Vali Çelik tarafından çini eserler takdim edildi.
Vali Çelik, daha sonra Bakan Kirişci'ye, kentte yürütülen tarım ve ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel