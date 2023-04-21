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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, depremzede vatandaşlarla bayramlaştı

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, depremzede vatandaşlarla bayramlaştı

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, konteyner kentte kalan depremzede vatandaşlarla bayramlaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, konteyner kentte kalan depremzede vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayram namazı sonrasında vatandaşlarla kahvaltı programında bir araya gelen Kirişci, daha sonra konteyner kentlerde kalan bazı depremzedeleri ziyaret etti.

Konteyner kentte kalanlarla bayramlaşan Kirişci, depremzedelerin ihtiyaçlarını sordu, çocuklara oyuncak dağıttı.

Konteyner kentten ayrılan Kirişci, depremde ölenlerin cenazelerinin defnedildiği Kapıçam Mezarlığını da ziyaret etti.

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Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel

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