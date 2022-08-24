TARIM VE ORMAN BAKANI KİRİŞCİ: ARICILARIN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI ESASTIR

47. APIMONDIA Uluslararası Arıcık Kongresi 24-28 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor. Kongrenin açılış törenine Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Macaristan Tarım Bakanı Istvan Nagy ve arı yetiştiricileri katıldı.

"ŞU ANA KADAR 33 GEMİ UKRAYNA LİMANLARINDAN DEMİR ALDI"

"ARICIYI KORUMADAN ARIYI KORUMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Bakan Kirişci "Bizim arıcıyı korumadan, arıyı korumamız, çevreyi korumamızda asla mümkün değil. Çünkü bu arıcılarla ilgili kendi ülkemizde de dünyada da yaşadıkları zorluklar olduğunu dikkate aldığımızda bu zorlukların mutlak suretle giderilmesi ve arıcı kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması esastır. Hükümet olarak da bu konuda elimizden gelen tüm gayreti sergilemeye çalışıyoruz. Dünyada Çin'den sonra iki numarayız. Ama Türkiye gibi bir ülkeye her zaman için birincilik yakışır. İnşallah bir numara olacağız. Türkiye özellikle toprak zenginliği bakımından belki dünyada önde olan ülke değildir. Ama sahip olduğu endemik türler de başta olmak üzere bitki çeşitliliği, florası ve faunasıyla dünyanın nadir ülkelerinden birisidir. Bizim görevimiz bu varlıklarımıza halel getirmeden, herhangi bir zarar vermeden bunları sonuna kadar yaşatmak, geliştirmektir diyorum" dedi.